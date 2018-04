Una veintena de empresas TIC ofrecerán 385 puestos de trabajo en las VII Jornadas de Contratación y Empleo de OnGranada Este año, como novedad, la cita de contratación de OnGranada contará también con un stand del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) R.I. Sábado, 21 abril 2018, 12:12

La industria TIC y BioTIC andaluza tiene ya el martes 24 de abril marcado en rojo en el calendario. El clúster tecnológico OnGranada Tech City celebra una nueva Jornada de Contratación y Empleo, la séptima desde que comenzó su andadura hace más de cuatro años. Una veintena de empresas tecnológicas de primer nivel acudirán a la cita, que se celebra en la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones (ETSIIT) de la Universidad de Granada, con el objetivo de conocer de primera mano el talento especializado en el ámbito tecnológico y biotecnológico y cubrir sus necesidades de contratación.

Esta séptima edición de las Jornadas de Contratación y Empleo de OnGranada volverá a contar con la presencia de grandes compañías tecnológicas, tanto nacionales como internacionales. Nazaríes IT, Best Secret Gmbh, NGAHR, Financial Force, Bi4Group, Axesor, RTI, Civica Software, Deloitte, Indra, Grupo Trevenque, Accenture, Alien Vault, Arelance, Everis, Experis IT, Seven Solutions, Unit4, Elca e Inforcentro acudirán a la cita con una oferta de 385 puestos de trabajo.

Durante las jornadas, los aspirantes, en su mayoría jóvenes ingenieros informáticos, tendrán la oportunidad de entregar sus currículos y cartas de presentación en los stands que las diferentes empresas instalarán en el hall de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones. Las ofertas que se encontrarán los jóvenes granadinos en las Jornadas de Contratación están destinadas a cubrir los puestos vacantes de estas compañías tanto en sus sedes locales como en sus centros nacionales e internacionales

Este año, como novedad, la cita de contratación de OnGranada contará también con un stand del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). El evento, que comenzará a las 09:30 horas del próximo martes 24 de abril, contará con el respaldo de las instituciones que forman parte del clúster andaluz (Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Granada, Universidad de Granada, Cámara de Comercio y Confederación Granadina de Empresarios), que acudirán a la inauguración oficial del evento.

La celebración de esta séptima Jornada de Contratación de OnGranada, que viene precedida por el éxito de las anteriores ediciones, tiene como objetivo atender las necesidades en materia de contratación de las empresas asociadas al mayor clúster tecnológico y biotecnológico de Andalucía. Con esta iniciativa también se dará salida a los currículos que llegan periódicamente al clúster andaluz y a los futuros egresados de la UGR, creando además un efecto llamada para todos los ingenieros andaluces que se han visto obligados a marcharse fuera por falta de oportunidades laborales. Los candidatos que no puedan acudir presencialmente a la jornada, pueden presentar sus candidaturas para cubrir las vacantes de su interés en la innovadora plataforma web que OnGranada ha puesto a disposición de sus empresas asociadas, que conecta la oferta y la demanda de los sectores TIC y BioTIC.