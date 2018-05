Vecinos de zonas próximas al metro denuncian chirridos por «falta de mantenimiento» Medición cuando el metro toma la curva, 82,4 dB. / J. M. La Junta asegura que el ruido no sobrepasa los límites legales, ya ha tomado medidas para reducirlo y plantea activar un sistema de engrase automático JAVIER MORALES GRANADA Lunes, 14 mayo 2018, 01:33

«El problema es que necesitamos dormir, descansar y poder vivir en condiciones normales». Vecinos de viviendas próximas a algunos puntos del trazado del metro padecen desde que comenzaran las pruebas, hace un año, el chirrido que generan las ruedas de algunas unidades al circular por las vías. Aseguran que se trata de un problema de «falta de mantenimiento», puesto que no todos los coches del metro generan el ruido estridente que les interrumpe cada ocho minutos. El roce de las ruedas con el metal de los raíles se deja notar en puntos como el cruce entre Andrés Segovia y la Avenida de América -donde el metro hace una curva de 90 grados-, la calle Aristóteles -una peatonal junto al centro comercial Nevada, en Armilla- o algunos puntos del PTS.

Uno de los vecinos afectados, Juan Miguel, asegura que además de no haberse solucionado el «chirrido estridente que emite el metro a su paso por curvas», antes de Semana Santa hubo «pruebas» que se alargaron hasta más de las tres de la madrugada en días laborables.

Él reside en el cruce entre Avenida de América y Andrés Segovia, una curva en la que los raíles quedan a unos seis metros de las viviendas. Durante el día, como pudo comprobar IDEAL, el roce de las ruedas queda camuflado con el soniquete del tráfico habitual en la zona. No obstante, con una aplicación móvil es posible comprobar la diferencia entre el ruido provocado por el paso de un vehículo y el que causa el metro al deslizarse por la curva. Tampoco es difícil certificar in situ que solo algunas unidades generan esas vibraciones agudas a las que los vecinos no se acostumbran. Especialmente durante la noche. En fines de semana y vísperas de festivos, el metro alarga su horario, y es a las dos de la madrugada cuando salen las últimas unidades desde las cabeceras.

Los vecinos de la calle Aristóteles, una vía peatonal de Armilla, junto al centro comercial Nevada, han trasladado la problemática en varias ocasiones a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. El metro cruza a velocidad reducida a lo largo de esta calle. Es al atravesar la rotonda más cercana a la parada Sierra Nevada cuando genera más ruido.

Esther, una vecina de esta calle, califica como «graves» los problemas que sufren a causa del ruido. «Los trenes van a más velocidad por la calle, lo que hace que las viviendas vibren», asegura. «En la curva es doble el problema, porque el ruido es por un lado de la vivienda, junto a la vía, y por detrás», lamenta. Cuando llegue el calor tocará abrir la ventana, cuenta, «y es horrible el sonido».

Ha contactado con el Ayuntamiento de Armilla, que «traslada las incidencias pero no puede hacer más e incluso dudan que haya ruido». Asegura Esther que «todo esto está producido por falta de mantenimiento del metropolitano. Si hubiera un buen mantenimiento, engrasado, torneado de ruedas y se respetase la velocidad, todo iría bien, el problema es que no lo hacen o lo hacen de vez en cuando». «O te pones tapones o insonorizas la casa», se resigna, antes de añadir que necesitan dormir, descansar, vivir «en condiciones normales».

Fuentes de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía aseguran que «Metropolitano de Granada ha sido sensible desde el comienzo de su actividad al paso por la calle Aristóteles». Ya en la fase de pruebas «se identificaron las primeras incidencias en relación a las quejas por ruidos en la calle Aristóteles». Hubo varias reuniones con los vecinos y responsables municipales y de Policía Local, y tras ellas adoptaron medidas como la disminución del a velocidad de paso, no tocar la campana, un mantenimiento adecuado de la vía y las ruedas, engrase de la vía y regulación de la circulación de vehículos privados por la calle.

Tras la inauguración comercial del metro hubo una nueva reunión y una visita de los vecinos a las instalaciones de Talleres y Cocheras. «Los vecinos reconocieron la mejora tras la implementación de las medidas adoptadas», señalan desde la Agencia de Obra Pública. Además, incrementaron el número de engrases manuales, siempre que las condiciones meteorológicas lo permiten.

Engrasado automático

Por otro lado, han practicado varias mediciones a lo largo de todo el trazado, «que han arrojado un resultado favorable». Un estudio que -siempre según fuentes de la Agencia de Obra Pública- quedó en manos de los vecinos. El informe concluye que el resultado es «favorable» al «no sobrepasarse los valores límites, conforme al Decreto 6/2012, que regulan este tema».

No obstante, estudian implantar un sistema de engrasado automático para reducir el impacto sonoro de la circulación en la calle Aristóteles de Armilla.