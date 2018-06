Vecinos denuncian insalubridad e inseguridad en la Chana

Habrá una mayor presencia policial

El presidente de la Junta de Distrito de la Chana, el concejal Miguel Ángel Fernández, asegura que los problemas de convivencia en el barrio «ocupan y preocupan» al Ayuntamiento desde que entró el actual equipo de gobierno, hace año y medio. Una de las primeras decisiones que se adoptaron, explica el edil, fue crear un grupo de trabajo, formado por trabajadores sociales, policías y asociaciones, para afrontrar esta cuestión poniendo el acento en cuestiones tan sensibles como la escolarización dentro de este colectivo de personas de nacionalidad rumana y que viven de la chatarra.

Fernández, que ha anunciado una mayor presencia de agentes de la Policía Local, niega que esta gente reciba ayudas mensuales con regularidad porque no aceptan la participación en itinerarios formativos para acceder por ejemplo a la renta de inserción. Las fuerzas del orden, según Fernández, también están encima, «aunque la Policía Nacional no ha podido constatar la comisión de ningún tipo de delito, sino infracciones por consumir alcohol en la vía pública que no van más allá de sanciones administrativas de escasa cuantía». También aclara de que la limpieza es mayor en estos puntos conflictivos.

Alquileres baratos

¿Por qué se concentran en la Chana y no en otros puntos de la ciudad? Pues básicamente porque el precio de los alquileres en zonas como la plaza de la Unidad es más bajo. «Desde los Servicios Sociales se está apostando por una mayor dispersión», explica Fernández. Respecto a las ocupaciones, reconoce una situación preocupante en puntos como la caseta del paso a nivel, donde están viviendo varias familias y será Adif quien tendrá que llevar a cabo el lanzamiento llegado el momento.

Respecto a las posibles protestas, Fernández advierte del riesgo de que puedan alcanzar tintes racistas.