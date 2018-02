«A veces el cofrade tiene la sensación de sentirse aislado de Granada» Ramón BurgosLedesma, pregonero de la Semana Santa de 2018, posa para IDEAL en la calle Oficios. / Ramón L. Pérez Ramón Burgos, pregonero de la Semana Santa, asegura que el pregón de este año estará a medio camino entre la información periodística y la documentación histórica JORGE MARTÍNEZ GARZÓN GRANADA Sábado, 17 febrero 2018, 15:34

En poco más de quince días pisará varias veces las tablas del Teatro Isabel la Católica. La primera ocasión la tuvo el pasado día 1, cuando recibió de manos del alcalde la medalla de oro de Granada. La segunda, hace una semana, para recoger las guardas para el pregón oficial. La tercera la tendrá este domingo, primer domingo de la cuaresma granadina, con la lectura del pregón de Semana Santa. Granada es la capital de provincia más madrugadora para celebrar este acto, que anuncia más la cuaresma que los días de las estaciones penitenciales. Ramón Burgos Ledesma, periodista y cofrade, tiene por delante una de las tareas más complejas para un granadino. Mañana se desvelará el contenido de su pregón y después llegarán los comentarios, el análisis y las felicitaciones.

–¿Su pregón tendrá estilo periodístico o huirá de ello para entrar en la línea más clásica?

–En el pregón hablo de los compañeros, tanto redactores como gráficos. Creo que es un estilo entre información periodística y documentación histórica.

–¿Cómo ha dispuesto el contenido del pregón?

–Lo he estructurado en varios apartados. La construcción del hilo conductor es la presencia de la Virgen María en Granada y en la Semana Santa. Creo que por ahí va el mensaje de mi pregón.

–¿En el texto se ha expresado tal cual es o ha pensado mejor en decir lo que el cofrade quiere oír?

–Es el pregón que yo he querido hacer desde siempre. En ningún caso es lo que se quiere escuchar. Quizás haya dejado en él plasmado los recuerdos que uno tiene guardados desde hace muchos años sobre nuestra Semana Santa.

–Y ahora que habla de recuerdos… ¿Está todo escrito y pronunciado sobre nuestra Semana Santa?

–Yo creo que hay que hablar más de la proyección de la Semana Santa hacia fuera. Es una oportunidad de poder contar las cosas y que hay que dirigirlas más allá de nuestras fronteras. Es importante atraer cada vez a más gente; no solo para que la vean, sino para que participen en las hermandades durante todos los días del año. No podemos olvidar que el mensaje de la Pasión de Cristo ha de estar siempre en el cofrade por encima de todas las cosas.

–¿Qué momento de la historia de la Semana Santa de Granada le ha tocado pregonar?

–Pienso que es un momento en el que se está asentando con criterios propios. Habría que pedir más de las instituciones ciudadanas para esta importantísima celebración de la ciudad. A veces el cofrade tiene la impresión de sentirse aislado de la ciudad. El momento en el que pregonaré la Semana Santa es bueno, pero hay que seguir pidiendo ayuda constante; no sólo a las autoridades, sino al pueblo de Granada.

–¿Se necesitan Granada y las cofradías?

–Absolutamente. No es un asunto solo de las procesiones. Es un compromiso de unión para mantenerla, para vivirla. En realidad es una celebración que tiene sentido por la unión de la ciudad, sus ciudadanos y la tradición cofrade. Las hermandades sin la ciudad no podrán hacer nunca nada.

–¿Qué es lo más destacable en el ámbito de las cofradías? ¿Y lo más negativo?

–Lo más sobresaliente es que la Semana Santa no es un redil de cuatro. Se está entendiendo que es abierta y hay quien lo entiende como un tema de Evangelio y otros como un tema cultural. Creo que todo puede convivir y en esa convivencia es donde está lo más importante. Por el contrario, las sobras de nuestras cofradías son los mismos ‘capillitas’, que se abstraen a veces de los demás. Se reducen las cosas a un ámbito cerrado que no tiene sentido en el siglo XXI. La Iglesia quiere que las cofradías sean asociaciones vivas, no encerradas en el entorno estricto de las cofradías.

–Hábleme de los organismos oficiales, de las relaciones que observa con las instituciones y con la Iglesia.

–Está claro que debe haber más unión entre todos. Todos tenemos que remar en el mismo sentido. Mientras esto no ocurra del todo no alcanzaremos el interés común. Creo que el cofrade, parodiando a Kennedy, debe pensar más en qué puede hacer por Granada. Saldrá ganando la ciudad.

–¿Cuál es el paso más alto que han dado las cofradías?

–Sin lugar a dudas, creo que los cofrades han dado importancia a la conservación del patrimonio. A partir de ese momento, cuando se empezó a poner en valor lo que tenemos, hemos sido capaces de afrontar retos importantes. En lo material, no solo es estrenar. Hay que conservar y enriquecer, pero sobre todo mantener aquello que realmente es importante antes de afrontar nuevos proyectos.

–¿Cómo le gustaría que se recordase su pregón?

–Sencillamente, que lo fue de su Semana Santa y de la ciudad de Granada, como algo inseparable y unido para siempre.