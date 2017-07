El último verano de Santa Adela 02:02 Los vecinos aplauden la llegada de los operarios para cortar el agua de los bloques desalojados, con lo que empieza la cuenta atrás para el derrumbe de los viejos edificios, previsto para septiembre ÁNGELES PEÑALVER Jueves, 6 julio 2017, 00:48

El sonido de las taladradoras en el asfalto suele molestar a los vecinos, pero a los de Santa Adela les suena a música celestial. La aparición de los obreros y su maquinaria pesada ayer -con retraso según los últimos calendarios de las administraciones- fue un alivio para los moradores de los edificios construidos hace casi 60 años con carácter urgente para alojar a los damnificados por el terremoto del año 1956. Ellos son los últimos vecinos de la vieja Santa Adela, ya que en el año 2008 arrancó la primera y la segunda fase de mejora del barrio, con demoliciones y reubicaciones en nuevos bloques de pisos.

Ayer, por fin apareció en la calle Poeta Gracián una excavadora, como prolegómeno de la esperada tercera fase de mejora, aunque habrá que esperar a septiembre, según Carmen Ariza, portavoz de la plataforma de afectados, para que arranque la demolición de los tres bloques de pisos vacíos -donde se desalojó a 58 familias-, sobre cuyo solar se levantará un edificio con 128 pisos y ocho plantas en las que se reubicará a los vecinos de siete antiguos bloques en total, cuatro de ellos aún habitados.

Las obras -según las administraciones local y autonómica, unidas en este proyecto- tenían que estar terminadas el 31 de diciembre de 2017, es decir, dentro de seis meses, pero no han empezado. El plazo de ejecución de los derribos y de la construcción del nuevo bloque es 14 meses, así que, en caso de que se comience realmente en septiembre, la nueva intervención en Santa Adela no estaría hasta noviembre de 2018.

Según el concejal de Economía y Hacienda, Baldomero Oliver, ya se ha producido un acuerdo con Endesa y Telefónica para acondicionar sus suministros de cara al derribo y eso allana el camino. Por otra parte, «si no hay contratiempos y ya parece poco probable, el día cinco de julio -mañana- se va a firmar el contrato con Dragados para demoler y construir», apostilló el edil.

Según Carmen Ariza, quien ayer fue informada por un arquitecto de Emuvyssa, Endesa y Telefónica requerirán aproximadamente un mes y medio para acometer sus tareas previas, por lo que el derrumbe no será hasta el uno de septiembre. La noticia corrió como la pólvora por las calles de Santa Adela y muchas vecinas sabían la noticia antes del mediodía. «Estamos muy contentos. Ya empezaron a quitar las farolas de los edificios y a ponerlas en las calles la semana pasada. Hoy han venido de Emasagra y estamos encantados», abundó la representante vecinal, quien estimó que el proyecto supondrá un revulsivo para la zona y su gente.

De esa misma opinión era María Nieves Rodríguez, quien acumula 30 años en el mismo piso que heredó de su padre. «Estoy muy contenta de que empiecen las obras. ¡Ya nos vamos! Ahora en mi bloque hace falta de todo, las fachadas están fatal... Mis tuberías están nuevas, pero se están agrietando las paredes».

Ángeles Martínez, una de las vecinas más reivindicativas, acudió el mes pasado al Ayuntamiento para protestar por el retraso de las obras, después de 50 años morando en el mismo bajo y padeciendo «las ratas y el mal olor del verano». «Mi casa está bien porque me he gastado el dinero, pero las tuberías de las calles están hechas polvo. Hay personas mayores en plantas altas sin ascensor. Ahora no sabemos cuándo se va a terminar el nuevo bloque, pero nos acaban de decir que la demolición es para el uno de septiembre. Yo estoy tan contenta, ¡es una casa nueva! Es verdad que ahora pago sólo seis euros de comunidad y en el bloque a estrenar serán por lo menos 30 euros, pero no me importa», se despidió.

Teresa Medina, de la calle Alfambra, es otra de las alojadas en viejos edificios, activista y pendiente del traslado. Ayer cuando vio a los operarios no dudó en sacar su móvil y hacerles fotos. «Mi casa está en un tercero y no tiene ascensor. Resido en ella desde 1959, cuando nací. Aquí llevamos años esperando a ver si esto se desbloquea. Yo ya soy mayor y necesito mudarme al edificio nuevo porque estoy viviendo en una situación que no me corresponde. La casa cada día está más deteriorada, era de mi padre y yo la heredé. Vivo sola y anhelo el momento de mejorar, pero a ver si llego... Me da alegría ver a los obreros trabajar hoy, a no ser que esto vuelva a paralizarse otra vez, que puede ser. Esperemos que no...».

Lucha común

«Todas las vecinas llevamos luchando desde 2012 para tirar y renovar todas las casas. A mí no me toca mudarme en esta fase, aún quedan la fase dos y tres de esta última tanda de arreglos y eso que se se están cayendo los tejados de mi piso, pero pueden pasar años antes de que llegue mi turno, porque dicen que no hay dinero», se quejaba otra residente.

No todo el mundo compartía el júbilo de Teresa, Ángeles y Nieves. Hay quienes -los menos- se niegan a la mudanza. «La comunidad del bloque de ocho pisos será más cara, tiene cuatro ascensores, qué locura. Yo no cobro nada y mi casa de ahora está bien, hice obra hace 28 años. Tengo tres dormitorios, mi baño, mi cocina y una despensa. No me hace falta más. Vivo con mi hija y pago seis euros de comunidad, ya me dirás tú la falta que me hace mudarme a un piso. Llevo 58 años viviendo aquí, desde que nací. No he ido a ninguna reunión porque no me interesa el traslado. Por cierto que dijeron que iban a tirarlos en enero y mira por dónde vamos», comentaba María Gracia Rodríguez.

Elisabeth, joven y con un niño de dos años y medio, reside en un bajo heredado de su suegro y es de las que se podrá ir de las primeras al edificio nuevo. «Salen bichos por las paredes, es verdad, pero llevo viviendo aquí casi dos años y está bien porque se reformó hace un año. Yo por mí no me iba», dijo riéndose.

Mientras todos hablaban entre ellos, el quiosquero de la calle Santuario de la Cabeza, justo al lado, contaba que hace una semana empezó el espectáculo. «Yo vivo en los que se se beneficiarán de fases posteriores y en los bajos sufrimos mucha humedad. A ver si en 20 años nos toca».

Raul García Bustamante, desalojado hace unos meses de los bloques que se tirarán primero, paseaba entre edificios fantasma y contaba que ahora vive en la casa de su madre. «Estoy a ver si busco un alquiler porque esto lleva mucho retraso y a ver qué pasa. Pero hoy estoy contento».