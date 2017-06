Turnos nocturnos en el AVE para no cortar el tráfico de coches y evitar el calor Obras nocturnas del AVE en la Chana. / A. SÁNCHEZ El diputado de C's, Luis Salvador, exigió ayer al Gobierno «toda la verdad» sobre la obra tras señalar que podría retrasarse hasta el final del verano de 2018 M. V. C. Granada Lunes, 26 junio 2017, 00:59

Los trabajadores de las adjudicatarias del AVE a Granada trabajan ya por la noche, al menos en el tramo de la Chana. Los vecinos del barrio fueron testigos de estas intervenciones en la madrugada del viernes, cuando se estaban haciendo tareas de asfaltado y repintado de las calles en el tramo de La Bobadilla. Adif confirmó a este periódico que ese horario de trabajo no responde a que se hayan redoblado esfuerzos para cumplir los plazos ofrecidos, sino a que se ha implantado ya el horario de verano, que es más flexible para evitar que se trabaje muchas horas al sol. Y también a que hay actuaciones concretas, como estas intervenciones en el asfaltado, que si se desarrollaran durante el día entorpecerían el tráfico. Así lo apuntaron fuentes de Adif, que se remitieron de nuevo a los plazos que han mantenido durante esta semana tanto el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, como la diputada granadina Concha de Santa Ana. Esos plazos comprometidos apuntarían a que toda la obra civil se terminaría en noviembre, mientras que el tren de Alta Velocidad podría estar funcionando en el primer trimestre de 2018.

Sin embargo, los datos que manejan en el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados son otros. El portavoz de la formación naranja en Granada, Luis Salvador, señaló ayer en rueda de prensa que tienen informaciones -«por verificar»- que apuntan a que el ministerio de Fomento trabaja con el horizonte del verano de 2018 para la puesta en marcha del AVE. Luis Salvador exigió ayer al Ministerio de Fomento que explique a los granadinos «toda la verdad» acerca del aislamiento ferroviario que sufre Granada y que aclare los criterios por los que procedió al corte de la línea ferroviaria tan solo un mes después de contratar «una obra de tanta magnitud y sin tener claro cómo y cuándo se iba a restablecer la circulación».

«El ex ministro Rafael Catalá aseguraba antes de dejar su cargo que el AVE estaría a pleno funcionamiento en otoño de este año. Poco después, el ministro Íñigo de la Serna nos decía que eso no sería posible hasta febrero de 2018, pero las últimas informaciones que nos llegan nos hacen pensar que el AVE no estará disponible para los ciudadanos hasta verano de 2018, lo que supondría un engaño consciente por parte del Gobierno a todos los granadinos», resaltó Salvador, quien pidió al ministro un compromiso sólido y real para mantener la fecha de febrero de 2018 como plazo para la puesta en servicio del AVE.

Salvador reclamó que la web oficial de Adif o del Ministerio de Fomento informe en tiempo real de las actuaciones que se están llevando a cabo para culminar las obras y de los posibles problemas que vayan surgiendo y que puedan ocasionar una modificación de los plazos previstos. También lamentó que no se haya restablecido el tren nocturno Barcelona-Granada, para el que ya no hay ningún impedimento.