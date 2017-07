CÓMO SE TRAMITA UNA ADOPCIÓN NACIONAL 341 familias granadinas esperan una adopción | En 2016 sólo se completaron cinco procesos internacionales IDEAL ANTONIO SÁNCHEZ Domingo, 2 julio 2017, 02:26

341 familias de la provincia de Granada están a la espera de recibir un menor en adopción. Son menos que hace una década, cuando comenzó la crisis y la dificultad para afrontar el coste económico de viajar al extranjero -una parte importante de adopciones son internacionales- hizo caer un método para ser padres que alcanzó su auge de la mano de la burbuja inmobiliaria. Ahora la situación es otra, en 2016 sólo se completaron cinco procesos internacionales y ni administración ni asociaciones se atreven a dar un plazo aproximado para ahijar un menor.

A diferencia de lo que ocurría hace unos años, las familias que deseen adoptar deben de armarse de paciencia -más aún de la que ya se tuviera entonces-. Ahora mismo los canales para obtener un hijo a través de la adopción internacional se encuentra bloqueados en la mayoría de países y los procesos para obtener un hijo nacional son más complejos. Fuera de España, China limitó las adopciones casi coincidiendo con el comienzo de la crisis. Se ha pasado de expedientes que duraban menos de un año hasta que se ahijaba al menor a procesos, en la actualidad, que duran cerca de una década. En África también se dificultaron y sólo se mantuvo con cierta regularidad Sudamérica, una región con la que apenas se cerraban procesos. Hoy, algunos países del Sudeste Asiático como Vietnam ofrecen más facilidades, pero avisando previamente a los futuros padres de que el hijo que recibirán no será un niño 'sano'.

Sobre esto último incide especialmente la asociación de familias adoptivas multiétnicas (AFAM) de Granada. «Tanto en España como en otros países, la mayor parte de los niños para los que se necesita una familia pertenecen a la categoría de lo que se denomina 'necesidades especiales'. Ante esta realidad, iniciar un proceso de adopción requiere de un momento profundo de reflexión y de formación para decidir si, en el proyecto familiar, tiene encaje un niño de estas características», explican los miembros del equipo directivo de esta asociación.

Este aspecto es uno sobre los que se hace mayor hincapié dentro de las charlas informativas y los cursos de formación que recibe la pareja o persona que inicia el proceso de adopción. En ellas se les hace ver a los 'alumnos' que el niño modelo no existe y que ser padres en adopción es una tarea más compleja que tener un hijo de forma biológica. La propia administración reconoce que la asistencia a esta formación «no da derecho a adoptar, sólo a formar parte de una base de datos autonómica y tener opción a ello, pero dependerá del perfil y de los menores con opción de adopción propuestos». De ahí que luego haya familias que adopten antes que otras que iniciaron previamente el expediente para ahijar a un menor.

Tiempo

Que el plazo para adoptar a un niño sea mayor o menor no sólo depende de la consideración por parte de la administración de que una familia es idónea o no lo es. También influye lo 'exquisitos' que quieran ser los futuros padres con el hijo que les llegará. La delegación territorial de Políticas Sociales reconoce que a partir de siete años los menores ya encuentran más dificultad para encontrar una familia, por lo que si unos padres no limitan la franja de edad en la que quieren recibir al niño habrá más posibilidades de que el proceso se acorte. No obstante, AFAM recuerda que esto se puede convertir en una arma de doble filo. «Cuando los niños son, por ejemplo, de necesidades especiales no se tarda tanto en adoptar, pero se debe saber donde se mete uno y estar preparado para educarlo», argumenta Concepción Campos, presidenta de AFAM.

Entre los cambios que se han producido en los procesos de adopción desde que en 2008 irrumpió la crisis también se encuentra el tipo de familias que adoptan. Hasta esa fecha, normalmente acudían a las charlas formativas parejas de un hombre y una mujer que no podían ser padres de forma biológica, pero en la última década ha aumentado el número de parejas homosexuales -hombres principalmente- que solicitan una adopción y mujeres que inician de forma individual el proceso de adopción.

La asociación AFAM, referente en Granada, desvela que la verdadera realidad que se esconde detrás de la adopción muestra un proceso «que no es tan fácil, que en muchos casos obliga a las familias a replantearse el proyecto de ser padres y que lleva consigo un cambio mental sobre lo que es la paternidad adoptiva y lo que implica».

Sea nacional o internacional la adopción que se realice, el comienzo del expediente de adopción es común. Se debe acudir a una charla informativa, realizar la solicitud, la Junta de Andalucía realizará una serie de sesiones informativas y luego se visitará el hogar en el que en un futuro vivirá el menor si finalmente se concluye la adopción. Si la evaluación por parte de los técnicos de la administración es positiva se concederá a la familia la idoneidad para adoptar y será entonces cuando se pase a estar en la lista de espera para recibir un menor. Los padres pueden en ese instante decidir si quieren optar por un menor español o si prefieren iniciar contactos con algún país para concretar una adopción internacional. Si se decide viajar fuera de España las reglas las pondrá el país desde el que se adoptará al pequeño, mientras que se si se opta por un niño 'doméstico' antes de que éste sea asignado finalmente a su familia de adopción, sus futuros padres deberán visitarlo en el hogar de acogida en el que se encuentre y se tendrá que pasar un periodo de preadopción que en la mayoría de los casos concluye con la adopción definitiva del menor.

Tolerancia y paciencia

En ambas casos, la paciencia y la tolerancia son clave. La asociación AFAM asegura que existen casos en los que los procesos de adopción nunca se llegan a terminar y la pareja debe de estar preparada para ello. Y también pide a las familias de adopción que se desprendan de prejuicios y que asuman que sea el que sea el hijo que llegue -con más motivo si se opta por la adopción internacional- debe existir una afinidad entre los padres y la cultura del niño adoptado «ya que luego hay que inculcarle esa cultura al niño cuando crezca». Rosa Lozano, vocal de AFAM, añade un elemento más: «Cuando el niño llega a casa comienza el proceso de adopción. Hay que desterrar la idea de que en el aeropuerto con el niño siendo recibido acaba todo». Es entonces cuando la pareja se convierte oficialmente en padres de adopción, acaba una larga y en algunos casos inaguantable espera y comienza el reto de educar a un pequeño del que poco o nada se sabe.