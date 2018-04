Los trabajadores del peto verde Trabajos de construcción del acerado en la Carretera de Alfacar, donde se grabó el primer vídeo viralizado. / Jorge Pastor El PER, en el punto de mira tras los últimos vídeos, permite la contratación de 16.000 personas, que se reparten en 195 obras en la provincia JORGE PASTOR Granada Domingo, 29 abril 2018, 03:29

Para entender bien este artículo conviene clarificar un concepto previo: economía de subsistencia. De forma muy sucinta, los manuales hablan de la 'economía de subsistencia' como un tipo de ocupación que sólo da para lo básico, para comer y para vestir. Once de la mañana. Francisco, David y Manuel se afanaban la pasada semana en la construcción de una zanja en el acerado de la Carretera de Alfacar, la obra que está ejecutando el Ayuntamiento de Granada con fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). Ellos y sus petos verdes se han hecho tristemente famosos a colación de dos vídeos colgados recientemente en las redes sociales que se hicieron virales en pocas horas y que fueron emitidos incluso por cadenas de televisión nacionales. En el primero se veía a una muchedumbre, 'carrito arriba, carrito abajo', bregando en una de las cunetas de la Carretera de Alfacar; y en el segundo se observaba otra muchedumbre, también 'carrito arriba, carrito abajo', en la plaza Garcilaso de la Vega.

Secuencias que reavivaron la eterna polémica sobre la utilidad del PFEA, antiguamente denominado como PER, un plan pergeñado allá por 1986, siendo Felipe González presidente del Gobierno, para que los eventuales del campo de Andalucía y Extremadura pudieran complementar sus escasas rentas y alcanzar las treinta y cinco peonadas que abren la puerta del subsidio agrario (430 euros durante seis meses). Pero secuencias que también han puesto en el disparadero nuevamente a hombres y mujeres, la inmensa mayoría mayores de 45 años y parados de larga duración, que echan el jornal con la 'única' intención de eso, de subsistir. «Nos sentimos denigrados», aseguraban Francisco, David y Manuel segundos antes de que un conductor que pasaba por allí les voceara sin remilgos, parapetado en su coche, «¡a ver si vamos trabajando, que luego salís en la tele!». Sí, el PER, con todos sus estigmas, otra vez en el punto de mira. Pero más allá de polémicas, conviene aquilatar muy bien el impacto que tiene este programa sobre el medio rural de Granada, seriamente amenazado por esa enfermedad tan devastadora de la modernidad llamada 'despoblamiento'.

Lluvia de millones

El PFEA, que promueve el Gobierno de la nación en colaboración con la Junta, la Diputación y los ayuntamientos, contempla una partida de veinte millones de euros para acometer 195 obras y 99 proyectos en 172 localidades de Granada. Inversiones que permiten la contratación de casi 16.000 granadinos (196.535 jornales) distribuidos en periodos de quince días para los peones, a los que se dirige el setenta por ciento de la oferta de peonadas, y de un mes en el caso de los oficiales de primera y maestros de obra, el treinta por ciento restante. Después de Córdoba, Granada es la segunda provincia de la comunidad autónoma que recibe una mayor cantidad de fondos. De hecho, la cuantía ha aumentado un tres por ciento en la última convocatoria, la que abarca los años 2017 y 2018.

De esos veinte millones de euros, la mayor proporción, 16,7 millones, se destinan al denominado Plan de Garantía de Rentas, ayudas que se otorgan directamente a las administraciones locales en función de un criterio de reparto basado en indicadores socioeconómicos como la renta, la cifra de parados o la población activa. Con este dinero se sufraga la contratación de desempleados agrícolas. La otra partida, de 3,3 millones, corresponde al Plan Generador de Empleo Estable, con el que se promueve la inserción en actividades emergentes en el ámbito de la agricultura.

Pero volvamos a la Carretera de Alfacar, uno de esos dos tajos objeto de controversia tras las últimas grabaciones. El día que se hizo este reportaje, allí estaba Mercedes (53 años), envasadora de espárragos cuando la llaman y fraguadora en el PER. Indignada. Muy indignada. «Yo no paro ni un segundo desde que vengo hasta que me voy». «Este señor -en referencia al autor del vídeo- no sólo cometió la temeridad de utilizar el móvil mientras estaba conduciendo, sino que además violó nuestra intimidad porque esto es un recinto cerrado», decía Mercedes, quien aseguraba que, a raíz de los vídeos, ella y sus compañeros se han sentidos perseguidos «e incluso acosados».

Idéntica opinión tenía María (48 años). «A mí no me gusta estar aquí», refería María, quien lamentaba que en la aceituna y en otras campañas «prefieren a los hombres antes que a las mujeres». «Cuando me han metido ha sido por compromiso», espetaba esta jornalera sin jornal. «Con lo que saco por aquí la ayuda de mis padres voy tirando».

Aglomeraciones

Pero, ¿qué disfunción se produce para que se contabilicen más de cincuenta albañiles en un tramo de apenas doscientos metros de carretera, tal y como se observaba en uno de los vídeos? El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, asegura que estas concentraciones de personal se producen los primeros días de cada turno porque coinciden la evaluación previa para la asignación de las tareas y la formación -tanto en lo referente a capacitación como en seguridad-.

Gracias al PFEA, el Ayuntamiento está acometiendo tanto la remodelación de la Plaza Garcilaso de la Vega como el acerado en el Camino de Alfacar, en la Zona Norte de la capital. Los trabajos, que se iniciaron el pasado 1 de marzo y finalizarán el 30 de junio, supondrán la contratación de 427 trabajadores.

El presupuesto global de esta intervención asciende a los 799.000 euros, de los que el Estado pone 538.000, la Junta de Andalucía y la Diputación 183.000 y el Ayuntamiento 78.000. «Nosotros no tenemos capacidad para aportar tanto dinero; gracias al PFEA lo hacemos, arreglamos un espacio público que quedará ahí en el futuro para el disfrute de todos los vecinos y además hay 430 personas que pueden emplearse durante dos semanas o un mes». «El PFEA redunda en beneficios para la ciudad, pero también tiene un marcado carácter social», resume Miguel Ángel Fernández.

La diputada de Empleo y Desarrollo, Ana Muñoz, también es una firme defensora del PFEA. «Si no existiera, habría que invitarlo», afirma. «El PFEA -añade- es importante en todos los territorios, pero en Granada, con municipios tan pequeños, es fundamental para evitar el gran problema de la emigración». Además, según Ana Muñoz, el PFEA es «un estímulo para las economías locales, además de garantizar una vida digna porque permite el acceso a una prestación por desempleo».

Respecto a los vídeos, Ana Muñoz apunta que es una cuestión de interpretación, «y yo, como socialista, interpreto algo muy distinto a los que lo critican». «Esto no significa -añade- que no comparta que el decreto que regula el PFEA, que data de 1997, haya que revisarlo y modernizarlo». De hecho, el conjunto de las diputaciones ya hicieron algún requerimiento en este sentido al Gobierno en diciembre de 2016.

Según explica el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el Estado subvenciona tanto los costes salariales como las cotizaciones empresariales. La Diputación y la Junta asumen la adquisición de los materiales. En 2012 se produjo un cambio importante en la gestión del PFEA. Su sustituyó el sistema de listas que el SAE ponía a disposición de los consistorios por ofertas genéricas de empleo con especialidades propias. Son éstos, los ayuntamientos, quienes solicitan un número de puestos cualificados y no cualificados en función de las necesidades. Se garantizaba de esta forma los principios de igualdad y objetividad de acceso laboral al sector público. La selección se realiza de acuerdo con los criterios de prioridad del Programa Hermes. Básicamente disponibilidad, antigüedad como demandante en el SAE y participación en proyectos de la misma naturaleza.