Cuando me toque, me gustaría morir corriendo en un campo de fútbol»

Israel Peláez Tardaguila (Granada, 1990) no dejó de jugar al fútbol ni cuando se convirtió en un notorio saqueador de comercios. Por la noche pegaba un 'palo' -o dos, si la cosa se daba bien- y por la mañana iba a entrenar. Era un deportista disciplinado. Después de su familia -muy numerosa-, el balompié ha sido su pasión, su obsesión y su devoción. Incluso cuando la Policía le pisaba los talones. Fue difícil de coger, pero al final cayó. Lo juzgaron y condenaron por una pila de robos y acabó en el correccional de San Miguel, en la parte alta del Albaicín -él se había criado en la parte baja del barrio, a la sombra de Puerta Elvira-. «Me costó mucho adaptarme al centro. Era muy nervioso y no aceptaba normas: si nos las aceptaba en mi casa, no las iba a aceptar allí», rememora su ingreso en San Miguel. Estuvo un año entero sin pisar la calle. Cuando salió para hacer un breve trámite, su mente empezó a discutir con sus piernas, que le animaban a echar correr, a fugarse. Ganó la cabeza.

Estando todavía encerrado, fue seleccionado para participar en el programa 'Fútbol Cracks' junto a otras 17 promesas, nacionales e internacionales, del fútbol. Logró el permiso para enrolarse en aquella aventura y sus maestros fueron, entre otros, 'Lobo' Carrasco o Zidane. La experiencia le ayudó a rehabilitarse e Israel se alejó definitivamente del lado salvaje antes de cumplir los 18 años.

Actualmente, juega en el Maracena, que está en Tercera División, y entrena a niños de las categorías infantiles del club. «Ellos me enseñan más a mí que lo que yo les enseño a ellos. Y te recuerdan la infancia...», explica.

También ha recorrido decenas de centros escolares para contar a los alumnos su azarosas peripecias y su redención.

Además, tal y como demuestra en esta entrevista, es un sagaz analista de los avatares del Granada CF, el equipo de sus entretelas. ¡Atención, cazatalentos de tertulianos 'futboleros' y de los otros, aquí hay un chaval que sabe perfectamente en qué consiste eso de vivir! Y no es una asignatura fácil de aprobar.

¿Quiere ser padre?

Sí.

¿Y no le da miedo que los hijos le salgan revoltosos?

¡Cómo me va a dar miedo si nosotros somos nueve hermanos y hemos venido todos con salud, que es lo importante! Creo que si los hijos te tienen que salir revoltosos, te van a salir revoltosos... Eso es así. Pero luego está la educación que les des.

Vamos con el fútbol, ¿en qué posición juega?

De extremo izquierdo.

Vaya, su vida es 'extrema' en todo.

Al extremo siempre, ja, ja, ja.

Pues vamos con un equipo en una situación 'extrema'. Le pido que haga de 'analista' futbolístico, ¿por qué ha bajado el Granada CF a Segunda División?

En primer lugar, por la gestión desde arriba y lo segundo, por los jugadores. Para mí, no han sentido los colores que vestían. Lo pienso así porque, por encima de todo, soy granadinista. Si no te salen las cosas por lo que sea, tienes que correr, correr y correr hasta que no te quede ni un respiro. Si haces eso, no te meterán cuatro goles, ni te chiflará la afición, porque aquí en Granada hay mucho corazón. Si los aficionados te ven correr, lo mínimo es que te apoyen.

Y los jugadores que ha tenido el Granada durante esta temporada no han corrido lo suficiente, ¿no es eso?

Han pensado más en el mes, que lo tenían asegurado, que en sudar la camiseta o en luchar por un futuro.

¿Le habría ido mejor al Granada si hubiese tenido más canteranos?

Sí.

¿Y por qué no ascienden los canteranos a la primera plantilla?

Pues yo creo que porque los altos mandos no son ni españoles. En Granada hay una magnífica cantera, unos jugadores magníficos, pero se los están llevando otros equipos o han tenido que emigrar. Se podría hacer un equipo con granadinistas. Al menos sudarían la camiseta. Podrían ser mejores o peores, pero sudarían.

Bueno, Entrena sí ha jugado en Primera, y contra el Real Madrid ni más ni menos.

Sí, es de Huétor Tájar, que es un club en el que también he jugado. Por lo poco que se le ha visto en Primera, ha demostrado que sabe ganarse a la afición. Y la afición es todo. Si te deja la afición, te tiemblan las piernas.

¿Intentó ficharle alguna vez el Granada?

De chico jugué en las categorías inferiores del Granada. De senior, no me han tentado.

¿Y si lo hicieran ahora?

Me dejaría la piel.

O sea, que los aficionados no iban a poder acusarle de no correr.

No se podrían quejar de mí ni tampoco de otros muchísimos jugadores que hay por ahí.

Durante estos años en Primera, ¿quién ha sido su jugador favorito del Granada?

Diego Mainz, que le he visto partirse por el equipo, y Lucena, que es de aquí de Granada. Aparte de las cualidades que tengan, les he visto corazón. Y también a Ighalo, que fue el hombre que nos dio los ascensos. Y Siqueira... Es que a mí me gustaba más el Granada en Segunda que en Primera. Y también estuvo Dani Benítez, aunque su ejemplo ya no vale para mí como futbolista.

¿Y su futbolista preferido en general?

Messi. Y en mi categoría, admiro a jugadores como Rafa Payán, Luque o José Ignacio, que es compañero mío.

Pues Messi acaba de ser condenado a 21 meses de cárcel por fraude fiscal...

Si eso es cierto, merecido lo tiene. Ellos son los primeros que deben dar ejemplo. Al nivel que está Messi, no veo que el fútbol sea real. Yo soy futbolista y me conformaría con un sueldo para poder mantener a mi familia. Pero eso de treinta millones de euros en un año... Con un año que juegues, te puedes retirar, que es lo que les pasa a muchos futbolistas. Y encima defraudan a Hacienda.

¿Volverá el Granada a Primera?

Espero que sí. Por el bien, sobre todo, de todos los negocios que están alrededor del campo: bares, tiendecillas humildes... Cuanto más arriba esté el equipo, mejor le irá a la ciudad.

¿Por qué no ha llegado usted a Primera?

Creo que un poco por mi vida... Perdí varios años en la delincuencia. No estuve centrado y ahora es cuando uno se da cuenta. Pero soy feliz donde estoy.

Cuando fue seleccionado para participar en Fútbol Cracks, 'Lobo' Carrasco habló maravillas de usted.

Me dijo que si no hubiese pasado por la delincuencia, era un futbolista de Segunda División... y de Primera...

¿Qué le decía Zidane? ¿Cómo lo recuerda?

Como un colega. Me daba consejos para la vida, era como si me conociera de siempre... Me contaba las cosas que él había vivido, porque también venía de una familia humilde. Te quedabas 'embobao' escuchándole. Nos invitó a su cumpleaños al Bernabéu. Tenía esos detalles. A mí me regaló unas 'adidas' que todavía las tengo y una camiseta firmada que la tiene mi hermano mayor, porque es su ídolo. Se muere por Zidane. También nos contaba que era muy importante saber jugar con presión, que a él le encantaba jugar bajo presión. Decía que, cuanta más presión, mejor jugaba. Y, cuando juego, me acuerdo.

¿Por qué se metió en líos?

Por querer tener más de lo que tenía, por no conformarme, que es lo que le pasa a la mayoría de jóvenes de hoy en día.

Eso es lo que le ha pasado también a Messi, que no se conformó con lo que tenía...

Pues sí... Si tu madre te da diez, yo quiero tener ochenta. Y mira que nunca en la vida he sido envidioso. Si volviera a nacer, me encantaría tener otra vez la familia que tengo. No hemos sido ricos. Éramos nueve hermanos, pero me conformo con que los nueve hayamos salido sanos. Nos criaron mi abuela y mi madre. Nos dieron lo que pudieron y más de lo que pudieron.

¿Se ganaba dinero con los robos?

Ahora, la condena es mayor que el botín. Antes, la condena era igual, pero el botín era mayor, se ganaba más... Se sacaba dinero, pero te duraba una semana.

¿En qué lo gastaba?

En ropa, en tonterías... No valoraba lo que es realmente el dinero. Luego, cuando te ves encerrado y sin un euro, ahí están tus hermanos, tu madre, tu familia... y es cuando valoras las cosas.

¿Compaginaba el fútbol con los robos?

Sí, nunca he dejado el fútbol. Robaba por la noche y por la mañana entrenaba. O robaba por la tarde y luego iba al entrenamiento. Después de mi familia, el fútbol es lo más importante que existe para mí. Siempre digo que si puedo jugar hasta los cuarenta, jugaré hasta los cuarenta. Me da igual en la categoría que sea. Cuando me toque, me gustaría morirme corriendo en un campo de fútbol. Ojalá que sea dentro de muchos años, pero si me muero, que sea en un campo de fútbol.

Cuentan que dio muchos dolores de cabeza a la Policía.

He hecho muy buenos amigos en la Policía, ja, ja, ja. Los conocía a casi todos y ellos me conocían a mí. Entonces, era complicado que el ratón pillara al gato y que el gato no se diera cuenta.

¿Además de jugando al fútbol, cómo se ve dentro de diez años?

Ahora tengo 26 y entonces tendré 36... Me veo entrenando a adultos... O poniendo una tienda de deportes, que es algo que siempre me ha llamado. Pero nadie puede saber cómo le irán las cosas dentro de diez años. Espero que me vayan como ahora, a mí y a mi familia, pero si no, habrá que luchar. La vida es dura, cansa, golpea, pero, a pesar de ello, debes ser fuerte y luchar, porque todos los golpes son superados gracias a la vida.