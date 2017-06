Tomás Olivo compra el edificio de Cortefiel en Gran Vía por 29 millones de euros

Un imperio valorado en 2.054 millones de euros

General de Galerías Comerciales, la 'socimi' -Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario- de Tomás Olivo comenzará a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) el próximo 4 de julio a 79 euros por acción, un precio que supone valorar la compañía en 2.054 millones de euros, según informaron BME y la sociedad y recogió Europa Press. No obstante, la empresa pretende hasta duplicar este valor, según declaraciones a IDEAL. La 'socimi', la 35 que debuta en este mercado, se convertirá así en la de mayor capitalización del MAB. Además, será la tercera mayor de todo el sector, por detrás de Merlín y Colonial. En este mercado, dedicado a empresas de reducida capitalización, también está Secuoya, una firma con sede en Granada dedicada al negocio audiovisual. General de Galerías Comerciales está controlada por el empresario Tomás Olivo y cuenta con una cartera de seis centros comerciales y un centenar de inmuebles, todos ellos de alquiler. Genera ingresos de 87 millones de euros anuales y no tiene deuda, dado que no ha recurrido hasta ahora a financiación bancaria para su desarrollo, según indica Armabex, firma que ha coordinado su salida al MAB. Algún medio digital interpretó que, con esta valoración, Tomás Olivo se situaba en la lista Forbes, por delante de nombres como el de Florentino Pérez. El empresario lo niega.