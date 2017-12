A tiros por la 'reina maría' Una persona muerta en el barrio de La Paz por un ajuste de cuentas a principios de este año. / A. AGUILAR Granada registra más de un centenar de hechos violentos al año por robos de marihuana | Las extorsiones, los secuestros y los robos entre las mafias del cannabis se repiten con cierta frecuencia en la capital y provincia JOSÉ RAMÓN VILLALBA Granada Viernes, 22 diciembre 2017, 02:07

Cuatro individuos secuestraron a un joven en La Peza el pasado 10 de diciembre. Lo introdujeron en un vehículo y no lo dejaron libre hasta que les dijo donde había una vivienda con marihuana. El joven retenido les engañó para huir y evitar una paliza o un navajazo. Los cuatro individuos fueron detenidos.

Otro joven de 28 años pasó siete días ingresado en el hospital del PTS debatiéndose entre la vida y la muerte. No tenía antecedentes. Su agresor le dejó como tarjeta de visita cinco navajazos cuando le intentaba robar una plantación de marihuana en el municipio de Gójar hace algo más de un mes. El joven recibió el alta médica, sano y salvo. «Nos resulta muy raro pasar una semana sin encontrar un caso de robo de marihuana donde no haya una pelea, un navajazo o aparezcan armas de fuego», comenta un agente de la Guardia Civil consultado por este periódico, quien por razones obvias prefiere no dar su nombre. «No es nada nuevo, venimos registrando estos problemas desde hace ya unos años, aunque quizás en los dos últimos estemos asistiendo a más casos o quizá de mayor violencia», apunta.

La 'maría' se ha convertido en la 'reina' de las drogas en Granada y hay quien se la disputa a tiros.

Otro caso. El pasado lunes 18 de septiembre, un vehículo con tres personas se cruzó delante de una ambulancia en una carretera comarcal de Fuente Vaqueros obligándola a parar. Del asiento de atrás sacaron a un hombre de 42 años con un disparo en la ingle y lo montaron en el vehículo sanitario. Este individuo, con un amplio currículo delictivo, había sido señalado una semana antes como sospechoso junto a otras personas de un robo de 40.000 euros. El denunciante del robo habla de dinero legal, no se sabe si es así o no, aparentemente y siempre en el ámbito de las hipótesis, la bala con la que llegó este individuo al hospital respondía a un ajuste de cuentas, quizá por ese presunto robo, quizá por algún tema relacionado con la marihuana, quizá no se sepa nunca. Los agentes acudieron al hospital para hablar con él y como era de esperar el plomo que le metieron en la ingle le quitó las ganas de confesar ante la Guardia Civil el quién y el motivo de ese disparo.

14 tentativas de homicidio

Los últimos datos del Ministerio del Interior, referidos a 2016, registran 14 homicidios dolosos -con intención clara de matar a la víctima- en grado de tentativa. La mayoría estuvieron vinculados a ajustes de cuentas por vuelcos de marihuana, asuntos de faldas o violencia de género. También hubo un incremento notable en los delitos por lesiones que han sumado en todo 2016 un conjunto de 1.967 casos frente a los 1.938 de un año antes. Sin olvidar, los 76 robos con violencia en domicilios. No toda esta retahíla de delitos responde a acciones derivadas de los robos de marihuana o de ajustes de cuentas, pero sí todas las acciones policiales efectuadas por esos ajustes de cuentas están dentro de esas tres estadísticas.

«En Granada, como poco, se registran al cabo del año un centenar de casos de violencia por culpa de los 'vuelcos' (robos) de la marihuana o los ajustes de cuentas entre bandas. La mayoría de los casos nos pasan desapercibidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque son pugnas entre delincuentes y ellos nunca te van a decir por qué le han dado un navajazo o un disparo al otro», advierte un policía nacional consultado por este periódico.

Más casos. La Guardia Civil detuvo el pasado mes de mayo a un individuo rumano acusado de detención ilegal -término utilizado para denominar en el Código Penal un caso de secuestro-, lesiones, tenencia ilícita de armas y un delito contra la salud pública. Los hechos sucedieron en una casa alquilada en la urbanización Los Alminares de Salobreña, a pocos metros de la playa de esta localidad. Un vecino advirtió a los agentes de que estaban robando en una vivienda de la citada urbanización. Los guardias se encontraron con las puertas abiertas de una casa y una vez dentro hallaron a dos jóvenes atados a sendas sillas y con signos claros de haber recibido una brutal paliza. La sangre les caía por el rostro.

«Cuando se ven con el agua al cuello porque temen que sus vidas puedan peligrar entonces suelen dar el paso de avisar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional inventando alguna película rara», explica el guardia civil consultado. En el caso de Salobreña no se descarta que el vecino que avisó a los agentes pudiera estar vinculado en los hechos, sólo es una sospecha.

Los agentes desataron a estos dos individuos, les prestaron los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron al Hospital de Motril donde fueron atendidos de un importante número de heridas que presentaban en rostro, cuerpo y cabeza. Pero antes de este traslado al hospital, otra patrulla de la Guardia Civil localizó a un individuo saltando por una ventana de la vivienda para huir hacia un coche aparcado en la calle. Este sujeto resultó ser un varón de nacionalidad rumana, presuntamente vinculado con la agresión y secuestro de los dos jóvenes atados a las sillas. Los agentes se dirigieron al coche hacia el cual se encaminaba este arrestado y la sorpresa fue comprobar cómo en su interior había 193 kilos de marihuana almacenada en una caja, supuestamente robada en la casa donde fueron encontrados las dos víctimas.

Son ejemplos del centenar de casos, como mínimo, que suelen registrarse cada año en esta provincia con el denominador común de que en todos hay sangre, una veces a partir de un navajazo, otras a partir del plomo de una bala y en la mayoría por las lesiones originadas por puñetazos, patadas o heridas provocadas a martillazos por la marihuana.