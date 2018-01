Es tiempo de Navidad, aunque no lo parezca

Si nos siguen habitualmente, no les va a sorprender. Es más, cada año pienso que es una gran idea celebrar la cena 'de empresa' navideña cuando el estómago ya está un poco calmado de los excesos propios de las fiestas. Aunque más de uno y más de una no hemos dado tregua al estómago con la Olla de San Antón o con las delicias del cordero segureño que IDEAL ha organizado este fin de semana.

Dicho esto, se explica que hable como si los días no hubieran pasado, de la cena de Navidad de la Asociación de Vendedores de Prensa de Granada, un colectivo de horarios difíciles para reunirse, pero que hace el esfuerzo para, al menos pasar un rato en buena compañía.

Son esas personas que, en muchos casos, representan la primera cara que vemos -yo no sé ustedes, pero yo sin comprar el periódico como que no me hallo-. Personas que están cerca de nosotros como Francisco, del quiosco de Teófilo Gautier, o Esther de la avenida de Dílar; Antonio, de La Pradera, en Monachil; Armando de la Ribera del Genil o Sonia de la librería Ana.

Les gusta que los conozcamos así, por su nombre, sin más, como Montse, del quiosco de Fontiveros, o Jesús que está en la avenida de Cervantes; Javier, en Plaza Einstein; Bernardino, en Joaquina Eguaras, o Juan, de la plaza de Menorca.

Un buen grupo capitaneado por la presidenta, Reme, que compagina su labor en la provincia con su responsabilidad en Andalucía, también como máxima dirigente, además de la vicepresidencia nacional. Un trabajo que lleva con ganas y con el deseo de buscar lo mejor para el colectivo.

El encuentro, un año más en el Mesón Alegría, donde disfrutamos como siempre y que contó asimismo con la presencia de Roberto, de la plaza de la Constitución; Fernando, de Hiperprensa; Juan, del Instituto Suárez; María José, del Parque Encina; Emilio, de Mariana Pineda; Rosa, de la gestoría Cantón, o Pablo, de la esquina de Recogidas -aunque deseando recuperar su posición en lo que era la antigua gasolinera del Camino de Ronda donde, por cierto, lo conocí-.

Completaban la reunión Rafa, de Arabial; Ángel, de la avenida de la Constitución; Miguel, de Maternidad; Curro de los Escolapios; Ángel, del Ruiz de Alda y Teresa, de Gran Capitán.

Un colectivo con buena gente y a los que desde aquí felicito y doy las gracias.