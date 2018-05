El terrible relato de un estudiante de la UGR sobre las novatadas en su Colegio Mayor conmociona a España

Las novatadas son una de las grandes preocupaciones de los estudiantes cuando pasan al mundo universitario. La Universidad de Granada (UGR) no está exenta de ellas, y un buen ejemplo es el terrible relato de Nacho Pagán, un antiguo alumno que está relatando en Twitter el«infierno» que tuvo que soportar durante dos años en su Colegio Mayor.

El usuario de Twitter está narrando en varios hilos de dicha red social su dura experiencia en Granada, la cual acumula ya más de 10.000 interacciones entre reuits, 'me gusta' y comentarios.

«Entre los años 2012 y 2014 sufrí bullying en 1º y 2º de carrera, en mi Colegio Mayor. Voy a hablar de cómo eran sus novatadas, que eran más tortura y manipulación», comienza su hilo Nacho Pagán. Aunque el joven no quiere aportar datos sobre el nombre del Colegio Mayor (al que llama «Colegio Monolítico») o de los alumnos implicados (para quienes usa pseudónimos, sí que desea que su historia se expanda con el fin de denunciar la difícil situación y de frenar las novatadas.

En su largo relato, en el que hay lugar para todo tipo de abusos y agresiones físicas y psicológicas, llaman especialmente la atención «las palizas», «los lanzamientos de globos de orina» o «la inundación provocada de la habitación de un novato».

Del mismo modo, Nacho Pagán denuncia que la única reacción de los responsables del centro era mandar una carta a los padres de vez en cuando en la que se decía algo similar a «hay gente entre vuestros hijos que la han liado, pero no tenemos pruebas, era simplemente por informar».

Entre los años 2012 y 2014 sufrí bullying en 1º y 2º de CARRERA, en mi Colegio Mayor. Voy a hablar de cómo eran sus novatadas, que eran más TORTURAS Y MANIPULACIÓN, y de cómo tuve un intento fracasado de rebelión.

DENTRO HILO.

Espero que llegue lejos. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

En aquel Colegio, al cual llamaremos Colegio Monolítico, los nuevos teníamos que estar dos días antes de que el curso empezara, y de que llegasen los veteranos. El director nos hacía tour, nos enseñaba las zonas comunes, la lavandería, comedor, salón de actos... vamos, una pasada — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Nos hacía firmar un contrato mediante el cual nos comprometíamos a 3 cosas basiquísimas:

1. Estudiar. Somos estudiantes al fin y al cabo.

2. Participar. Hay seminarios, grupos, clubs... "Procurad no aislaros"

3. RESPETO. Haré hincapié en este a lo largo del hilo. Sin comentarios. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Al compañero, al cual llamaremos Henry, se le nota bastante el cómo traga saliva. El director se queda quieto esperando su respuesta.

-Hmmm a ver: oficialmente no. Las novatadas están prohibidas.

Mis compañeros no lo tragan y se miran confusos.

-Pero ¿entonces? -pregunta Picasso. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

El domingo estábamos en la cena de bienvenida (un convite en el patio) conociéndonos entre todos (cabe decir que era un Colegio puramente masculino, con un Colegio femenino al lado con el cual hay seminarios conjuntos). — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Empezamos a presentarnos y hay gente de diferentes carreras y viene de todas partes: de Linares, de Málaga, de Guadix, de Cádiz, de Sevilla, de Baza... Entonces nos presentamos los que seríamos un grupo pequeño de amigos: los llamaremos Murdoc, Flannery y Jimmy Neutron. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Nosotros éramos 45. Ellos casi 60. Y los oímos llegar de lejos porque iban haciendo "UH, UH, UH, UH". — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

A los 15 minutos, 20 de los 45 ya habían perdido su nombre y les habían puesto un mote. Alguno tenía su gancho, incluso entre los de los veteranos. Hubo uno que su madre pidió explícitamente que su habitación diese al Sur, así que su mote pasó a ser Brújula, por ejemplo. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

A los 15 minutos, 20 de los 45 ya habían perdido su nombre y les habían puesto un mote. Alguno tenía su gancho, incluso entre los de los veteranos. Hubo uno que su madre pidió explícitamente que su habitación diese al Sur, así que su mote pasó a ser Brújula, por ejemplo. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Otros motes (la gran vasta mayoría) fueron impuestos de la forma más granadina posible: por la cara. Desde "Sífilis" hasta "Comepollas", pasando por "Durum", "Sansón", "Burger King", "Patoso", "Chimpancé", "Frodo", "Mierda embolsada", y sin venir a cuento, "Precipitación". — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

A día de hoy sigo pensando que tuve suerte de que no se enemistaran conmigo antes de ponerme el mote, y por eso mi mote fue "Targaryen". Por razones visuales. pic.twitter.com/mPrBBk2ncD — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Iban entrando a la fuerza en las habitaciones. Hubo uno que hasta robó una llave maestra.

¿El grito?

"TODOS CON ZAPATOS NEGROS Y CALCETINES BLANCOS A LA DE YA, Y AL QUE NO BAJE LO REVIENTO" — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Mi acto reflejo ante aquello fue decir "Yo de aquí no salgo", y además contaba con una ventaja con la que no contaría siempre:

NO SABÍAN CUÁL ERA MI HABITACIÓN. Y MI HABITACIÓN ERA LA ÚNICA DE LAS 11 DE LA CUARTA PLANTA EN LA QUE VIVÍA UN NOVATO. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Cuando Barbie, un veterano muy alto, muy delgaducho, muy rubio con ojos muy azules entró en la habitación, todas mis luces estaban apagadas.

Pasaron 5 segundos. Muy largos.

-ILLO AQUÍ NO VIVE NADIE.

Se va.

Espero unos minutos más. Silencio. Los oigo fuera en la calle, pero ya. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Primera noche superada. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Mientras bajaba las escaleras, me cruzo con un veterano que juraría que es pariente del Chuky de Cieza. Bajo la cabeza un poco y digo "Ey", mientras sigo bajando.

De repente él me agarra del hombro y me gira.

-Cómo que "Ey". A mí ni te atrevas a decirme "Ey". No soy tu amigo. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Nada más bajar a la plaza junto a la facultad de Medicina, empiezan a juntarnos a los novatos por parejas.

-EN CUANTO CONTEMOS A LA DE TRES, VAIS A SALTAR Y VAIS A CAER CON LA ESPALDA. QUIEN SE RAJE, SE LLEVA UNA HOSTIA DE SU COMPAÑERO. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Nunca se me va a ir de la mente la imagen de dos compañeros míos PASÁNDOSELO BIEN haciendo eso. Uno dándole una bofetada, todos riéndose, y un veterano detrás diciendo "ESO ES UN GRADO 4, AHORA UN GRADO 7" y pega más fuerte, "JAJAJAJA MU BIEN AHORA TÚ UN GRADO 8" — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Lo siguiente que recuerdo es a todos nosotros de pie en la valla de la Facultad de Medicina, con los pantalones bajados, y un veterano gigantesco, de nombre Titán, dándonos todo lo fuerte que podía en el culo con su zapato. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Me negué.

-Que te pegues he dicho -dijo Barranco.

-...

Al final me di una, mirando hacia un lado. Solo quería que me dejaran en paz, pero ellos podían oler el miedo.

Yo había dejado mi ciudad, a mi familia y a mis amigos atrás, a cientos de kilómetros... para eso. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Le di a Barranco la bofetada más fuerte que había dado jamás en mi vida a nada ni a nadie. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Y ahí estaba yo, en el suelo.

Con la mano en mi cara, la otra en el lado de mi cabeza que golpeó la acera.

Y sin poder oír. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

A este hombre vamos a llamarlo por su nombre verdadero, porque es un personaje en esta historia que merece tal privilegio. Le debo muchas cosas a día de hoy y es el mejor amigo que hice en aquel infierno: Pedro pic.twitter.com/qc89o23nEy — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

La noche no acaba ahí.



Yo me había hecho de aquel hombre, de Murdoc, de Jimmy y de Flannery, y de las únicas personas que parecían tener un mínimo de cerebro aquella noche:



Las chicas.

Sí, las del Colegio Mayor femenino de al lado. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

"Novato, perréale a esa".

"Novato, dile a ese que es un rallao"

"Novato, BÉBETE ESTO DE UN TRAGO".



O qué?

Pues eso, o más hostias. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Me voy a saltar la parte en la que me emborrachan bajo amenaza contra mi voluntad y las chicas tienen que llevarme a coger un taxi en el que acabé vomitando de camino de vuelta a la residencia y por lo que tuve que pagarle 50€ al taxista en compensación. ¿Os parece? — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

¿Recordáis al Chuky de Cieza? Lo expulsaron una semana después porque 5 novatos no lo soportaron más y le contaron al director que él se cebaba con ellos. Que les quemaba los pezones con un mechero, que los metía en la ducha con el agua tope caliente-tope fría, y demás barbarie. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Apartado A. Comedor

1. Novato, tráeme agua.

2. Novato, llévate mi bandeja.

3. Novato, ve a esa mesa a decirle a este que su novia la chupa.

4. Novato, llama a ese "rallao"

5. Novato, tírale un pan a ese. Y si te pregunta, di que has sido tú. POR INICIATIVA PROPIA. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

6. Novato, hazle una mamada a ese plátano.

7. Pero que te toque la garganta. Ahí, que se oiga el "glaglaglagla".

8. Novato, vas a beberte esta jarra de un litro de agua. Entera. Del tirón.

9. Mu bien. Ahora otra.



Todo esto no pasa cuando el director también está en el comedor. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

Veréis, si no hay acusaciones con testigos, no había nada que hacer, y si el problema era un desastre colectivo (ej. Inundan una planta entera o causan jaleos exagerados de noche), al día siguiente el director mandaba algo como esto a los padres: pic.twitter.com/6yh04ly9Ff — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018

3. Bombardearon a las chicas cuando venían a ensayar para el Musical con globos de agua mezclada con pis. También le dieron a la directora del Colegio Mayor femenino, lo cual hizo que se enfureciera (ojo con enfurecer a las monjas) e hizo que clausurara el seminario de musical. — Nacho Pagán (@NachoPagn) 15 de mayo de 2018