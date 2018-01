Una tendencia atrevida y eficiente

Por mucho que lo intenten, nunca llegaré a ser una experta en coches, pero sí sé apreciar cuando algo es realmente bonito. Y eso es lo que pensamos al ver -aunque para más de uno no era la primera vez- el modelo Kona, presentado oficialmente en el concesionario oficial de Hyundai en Granada, Sport Automoción.

Primero vi uno rojo y luego nos sorprendieron con una de las características de este modelo, que son las pinceladas de color que se pueden hacer, no sólo por fuera sino también por dentro (desde la base de la palanca de cambios a la costura o el ribete de los asientos y los tiradores de las puertas).

Todo esto y mucho más lo aprendí gracias a la presentación del gerente de la empresa, Miguel Ángel García, que, junto a parte del equipo de la casa, fueron espléndidos anfitriones de una noche llena de sorpresas y con buenos amigos de la casa.

Por cierto, y antes de que echen de menos que no lo cite, no estaba el máximo responsable, Miguel García Chinchilla, que, por ocupaciones que le retuvieron más tiempo del deseado, no pudo estar presente.

El Kona es, según se define, un 'crossover', muy urbano; pero moderno y con las exigencias propias de quien «no se conforma con un coche que le lleve y le traiga».

En la presentación pude saludar a Álvaro Arriaga contándome cosas de su trabajo, y también del coche, porque, curiosamente no le resultaba desconocido.

También del gremio y con buenas noticias, como él ya había avanzado públicamente, estuvo presente Francis Maldonado, que acudió con su mujer Esther Tovar. Y es que, dentro de muy poco volverá a mostrar su faceta emprendedora con una nueva apuesta,

Con la presencia de muchos compañeros de los medios de comunicación y con la ayuda inestimable de Luis Fernández, pendiente de todo, como siempre, la jornada empezó con sorpresas en forma de una pulsera -muy bonita por cierto- como forma de registro que daba opción a un viaje... a Hawai, nada más y nada menos.

Y es que el nombre del coche protagonista de la jornada, Kona, tiene su origen en Kailua-Kona, un área situada en el condado de Hawai, del distrito Kona Norte de la Isla de Hawai. Es el centro comercial y turístico de la zona occidental de Hawai. Además y para quienes les guste el mundo deportivo, Kona es famosa por ser la sede del triatlón 'Hombre de Acero' (en inglés Ironman Triathlon). Lo que se aprende en el día a día.

Acudió al acto también mi director, Eduardo Peralta, que saludó a los anfitriones y también al gerente comercial de Hyundai España, César Rodríguez, que no dudó en acudir a la presentación, que resultó todo un éxito.

Y charlé también con Manuel Cobo, responsable de ventas en el concesionario donde la música fue, para disfrute de todos, una parte decisiva del encuentro.

Del coche, pues que quieren que les diga. Que hay que verlo y, sobre todo, probarlo. Creo que esa la magia que te puede enganchar de un vehículo.

El Kona quiere ser «manejable, ágil, ligero, confortable, potente y, además, muy seguro». Y atrevido, como dijo Miguel Ángel. Ahí es nada.

Por cierto, no pude enterarme a quién le tocó el viaje a Hawai. Si la persona afortunada tiene algún inconveniente para ir... ya sabe donde localizarme (había que intentarlo).