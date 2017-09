Tecnocasa responde: ¿Puede un menor vender un piso heredado?

Mi hijo menor de edad es propietario de un inmueble adquirido por herencia de uno de sus abuelos. ¿Puede venderlo? Tecnocasa te aclara las claves de este caso. R.I GRANADA Lunes, 11 septiembre 2017, 01:28

El menor de edad no tiene plena capacidad de obrar, por lo que no puede decidir con respecto a su patrimonio sin disponer de un complemento. Los hijos no emancipados están bajo la patria potestad del padre y de la madre. Si por algún motivo a uno de los padres, ya sea por fallecimiento, ausencia, incapacidad o imposibilidad, no le resulta posible ejercitar la patria potestad, será ejercida exclusivamente por el otro miembro. En defecto de ambos padres, la guarda o protección del menor no emancipado se realizará mediante la tutela, la curatela o el defensor judicial, que tendrán las mismas limitaciones respecto de la enajenación que tendrían los padres.

Los padres no pueden enajenar o gravar bienes inmuebles de los que sean titulares sus hijos, si no por causas justificadas o necesidad y previa autorización judicial, con audiencia del Ministerio Fiscal.

Tal autorización no será necesaria si el menor hubiese cumplido dieciséis años y consintiese en documento público, siempre que su importe se reinvierta en bienes o valores seguros. (Art. 166 del Código Civil).

El procedimiento se iniciará mediante una solicitud efectuada por quienes ostenten la patria potestad o el tutor, dirigida al juzgado del domicilio del menor, en la que se expresará el motivo de la enajenación y la finalidad a que se debe aplicar la suma que se obtenga y justificando, además, la necesidad o utilidad de la enajenación.