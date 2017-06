tatgranada17 para enmarcar

6

Endesa responde

La labor de un community manager siempre está en cuestión. Para hablar de esta tarea dentro de una gran empresa, Ricardo Fernández y Julián Corredera, los CM de Endesa, trasladaron sus impresiones acerca de su labor, no siempr grata. “Esto no va de tecnología. Va de personas, de conversaciones”, expusieron. La gestión de situaciones de crisis, la necesidad de escuchar, la dificultad de transmitir con sólo 140 caracteres o incluso la importancia de la no comunicación en algunos momentos enfocaron esta interesante ponencia, que comenzó con ambos ocultos bajo unas enormes gafas oscuras.