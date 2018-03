La lluvia da un respiro, pero volverá esta tarde y no se irá hasta el viernes El desbordamiento del río Láchar ha anegado la vía que une Láchar con Valderrubio, GR-0022 | Se ha cortado también la GR-4402 , en el kilómetro 1, en Huétor Tajar | Piedras y barro ha habido en la A-338, en Las Gabias, en la vía que va de Yator a Yegen en la Alpujarra, así como en la N-340, hito 320, en Almuñécar y en Salobreña, donde una piedra ha caido sobre un turismo | El Ayuntamiento de Órgiva ha desactivado de este sábado el Plan de Emergencias IDEAL.ES Sábado, 3 marzo 2018, 14:03

La lluvia está dando en la mañana y mediodía de este sábado un respiro antes de que esta tarde vuelva a aparecer. Actualmente dos puentes, en la A-4050 en Güéjar Sierra y la carretera entre Láchar y Valderrubio se han desprendido e imposibilitan el paso. Por contra, la estación de esquí de Sierra Nevada ha reabierto sus instalaciones este sábado tras permanecer cerrada desde el pasado miércoles 28 de febrero con motivo del mal tiempo, marcado por el paso de la borrasca 'Emma'.

El servicio Emergencias 112 Andalucía ha gestionado durante la noche un total de 171 incidencias relacionadas con el temporal, la mayoría de ellas asociadas a incidentes en la red de carreteras por socavones, obstáculos en la vía debido a elementos arrastrados por el viento, desprendimientos o balsas de agua. También se han anotado algunas anegaciones y caídas de ramas y árboles, según ha informado el teléfono único de emergencias de la Junta, servicio adscrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta. Sevilla con 47 incidentes, Jaén con 36, Málaga con 29 y Granada con 23 han sido las tres provincias con mayor actividad esta madrugada.

Provincia de Granada

La red secundaria de carreteras se ha visto condicionada esta madrugada. El desbordamiento del río Láchar ha anegado la vía que une Láchar con Valderrubio, GR-0022. La meteorología también ha motivado el corte de la GR-4402 , en el kilómetro 1, en Huétor Tajar. Piedras y barro ha habido en la A-338, en Las Gabias, en la vía que va de Yator a Yegen en la Alpujarra, así como en la N-340, hito 320, en Almuñécar y en Salobreña, donde una piedra ha caido sobre un turismo.

Desprendimientos también se han anotado en la GR-3410 de Montefrío, en Jayena por la GR-3302, así como en Güejar Sierra, en la A-395, en el kilómetro 16.

Por su parte, el Ayuntamiento de Órgiva ha desactivado de este sábado el Plan de Emergencias Municipal, activado este pasado viernes tras el temporal y la crecida del Río Guadalfeo, al considerar que "ya no existe ningún riesgo para la población". Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento, que en un comunicado precisa que los habitantes del paraje de Los Cigarrones, desalojados este viernes, ya pueden volver a sus viviendas. No obstante, los servicios de emergencias continúan activos por si remitiera el temporal, según aclara el Consistorio.

Para los próximos días, la Agencia Estatal de Meteorología establece previsiones de lluvia hasta el viernes, fecha límite de su tabla. En todas las jornadas, como mínimo, se alcanza el 85%, si bien ya se trata del mismo viernes. En días anteriores las opciones de precipitaciones oscilan entre el 90% y el 100%.

Las temperaturas, por su parte, van a registrar algunas variaciones. El lunes y el martes nos iremos a los 13 grados de máxima, mientras que el miércoles habrá un amplio margen entre los 2 de mínima y los 15 de máxima.

Como viene sucediendo en los últimos días, en los venideros Sierra Nevada volverá a vivir muchas horas de nieve, dejando estampas tan espectaculares como las que recoge este vídeo.

01:00 Vídeo. Este era el estado de río Seco. / DANIEL OLIVARES

79 incidencias

Las fuertes precipitaciones de este viernes provocaron un total 79 incidencias en toda la provincia; en especial en la Costa, donde se registraron inundaciones. La intensa lluvia de estos días ha dejado al descubierto los eternos problemas de este tipo que padece el litoral granadino y que no se van por más remedio que se les ponga. Ayer fue Salobreña la que se llevó la peor parte. Su zona baja se convirtió en una peligrosa piscina, y en redes sociales hubo rumores de que habían llamado a los padres para sacar a los niños de los centros educativos que hay en la Pontanilla. Por la rotonda de entrada al pueblo era prácticamente imposible circular, y los Bomberos y operarios de Aguas y Servicios se encargaron de abrir las alcantarillas para intentar desaguar una zona en la que, a pesar de las obras que se hicieron para que no se inundara, no aguantó la lluvia intensa por falta de capacidad para absorberla.

En Almuñécar, el cauce del río Seco iba ayer cargado de agua, y los bomberos tuvieron que rescatar a un conductor cuando intentaba cruzar con una furgoneta que quedó atrapada. Según informó el Ayuntamiento, los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde, cuando una llamada alertó a la Policía Local. El hombre había intentado cruzar el cauce con su furgoneta cuando transitaba entre el barrio El Moruno y el centro urbano. El conductor fue rescatado por los bomberos con ayuda de una escalera, y la furgoneta fue retirada por una grúa de asistencia en carretera.

La importante cantidad de agua caída provocó algunas incidencias en la vía pública, zonas bajas y cocheras que se anegaron, donde los bomberos de Almuñécar estuvieron actuando. Se cortó por desprendimientos el vial de acceso a la urbanización Cotobro desde la playa; también San Cristóbal, por la acumulación de agua en la calzada.

En Motril se desbordó el Camino del Pelaíllo -un problema histórico-, y al tiempo se estuvieron vigilando los canales laterales de la carretera de la Celulosa, que se encontraban saturados de agua. Además, se tuvo que cortar la rambla de las Brujas, se actuó en un solar de Varadero y se estuvieron limpiando balcones y cornisas.

Desalojo en Órgiva

Granada capital recogió a lo largo de ayer viernes algo más de 35 litros por metro cuadrado, unas precipitaciones tan abundantes que provocaron que varias calles se anegaran, como ocurrió en la avenida Baden Powell y la avenida de Madrid. También se vieron afectados varios pasos subterráneos. En dos de ellos, ambos en la avenida Fernando de los Ríos, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos. En el paso más cercano al Palacio de Congresos el sistema de seguridad alertaba a los conductores de que no se utilizase dicha vía.

00:47 Vídeo. Alfredo Aguilar

Hubo incidentes más graves en Órgiva o Pinos Genil. Las crecidas de los ríos en dichos municipios causaron que varias personas se quedasen aisladas. La comunidad residente en la zona de Los Cigarrones de Órgiva, formada de unas 60 o 70 personas, quedó incomunicada, según informaron desde el servicio de emergencias del 112. Finalmente, se desalojó a estas personas y desde el Ayuntamiento de Órgiva se les invitó a dirigirse al pabellón municipal. No obstante, muchos optaron por irse al pueblo y refugiarse en casa de algunos amigos y otros se quedaron en cortijos colindantes.