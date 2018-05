Oro en solidaridad y compañerismo

Aspace es la Asociación de Parálisis Cerebral de Granada. Hace una maravillosa labor de la que se benefician muchas personas, muchas familias que encuentran en este colectivo el asesoramientos, los servicios y el respaldo que necesitan.

Por segunda vez han celebrado una cena benéfica que, afortunadamente, colgó pronto el cartel de 'no hay billetes'. Más de un centenar de personas se encontraron en el Asador de Castilla -se agradeció la colaboración de la casa, con Antonio Moya, padre e hijo a la cabeza- para hacer visible su compromiso con la asociación que preside Encarnación Navas, que estuvo acompañada en el encuentro por repersentantes políticos como la diputada provincial Olvido de la Rosa y los concejales de la capital Jemima Sánchez y Antonio Granados. Y saludé a Cristóbal Rodríguez, director gerente de Aspace.

Y, entre esas personas estuvo la madrina, una persona a la que admiro y aprecio, porque es una artista de los pies a la cabeza y porque su solidaridad es de agradecer. Hablo de nuestra soprano Mariola Cantarero, que quitó importancia a su entrega: «Yo lo que sé es cantar y con eso es lo que puedo ayudar», afirmó en sus palabras antes de comenzar la cena. Divertida, como siempre, confesó que «es la primera vez que dejo a mi hijo con la 'nani'». Merecía la pena y pronto el pequeño Julio sabrá todo lo que hace su madre.

La internacional soprano granadina es colaboradora de Aspace desde que en 2014 apareciese en el calendario y posteriormente fuera protagonista del libro 'Embajadores de Granada', del periodista Nono Hidalgo, al que estuve saludando al igual que a su mujer, Mari Trini, que no se perdieron el encuentro. En aquel libro estaban también otros personajes queridos y reconocidos de la tierra, como El Fandi, Rafael Amargo, Estrella Morente, Marina Heredia, Mago Migue o Miguel Ríos. Nombres consagrados que se muestran siempre felices de poder echar una mano.

Y es que Aspace se lo merece. Y, por eso, también nosotros podemos echar una mano. Porque el próximo 25 de junio, Mariola Cantarero ofrecerá un concierto en el auditorio Manuel de Falla con fines benéficos para la asociación. «Va a ser muy variado -dijo Mariola- con zarzuela, ópera, y hasta copla». Solo cuesta doce euros y hay que llenar el aforo. Por supuesto, me apunto.

Se trata, como decía la presidenta del colectivo, de que la sociedad apoye este trabajo y muestre la solidaridad como Granada sabe hacerlo. Con una entrega total.

Festejos en Químicas

Son cincuenta y son cien. Y no es un juego de palabras. Los estudios de Química en nuestra Universidad son ya centenarios y justo la mitad -medio siglo- cumple la promoción que no quiso pasar por alto la fecha para volver a reunirse.

Jesús Nuño, al que conozco desde hace tiempo me dio el aviso de un acto que organizó junto a Antonio Jiménez, Guillermo López, Felisa Vélez, Leopoldo Martínez y Andrés García Granados que se convirtió, no solo en 'fotógrafo oficial', sino también en portavoz del grupo -numeroso- porque es el «último reducto en activo» como él mismo dijo, dada su condición de emérito en la Universidad de Granada. Hay otros que tienen ese mismo puesto pero fuera de nuestra provincia.

Se reunieron en la facultad, disfrutaron de visitas llenas de alegre nostalgia y compartieron mesa para ponerse al día. Allí estaban Mercedes Bravo, Rosario Gálvez, Francisco García, Emilio Gómez, Victoria González, Paqui Guerrero, Ángel González, Ramón Hidalgo o Ángel de la Iglesia.

Emprendieron caminos muy distintos, desde la enseñanza y la investigación a la empresa privada y en lugares tan diversos como León, Madrid, Málaga, Navarra o Londres. Una buena cosecha llena de profesionalidad.

En la celebración estaban Fernando López, María José Lora, Natalia López, Luis Luque, Francisco Martín, Mª Carmen Martín, José Medinilla o Josefa Álvarez. Y también Bernardino Velázquez, Encarnación Mendoza, Mª Carmen Martínez, Antonio García, Mª del Señor Pérez, José Mª García-Escribano, Federico Castillo y Adelaida Gálvez.

Tuvieron un recuerdo para quienes no pudieron acudir y, lógicamente para quienes ya han fallecido. Y es que, en el rato que pude pasar con el grupo -en el que también había algunos consortes- se nota que hay una buena camaradería.

Por eso no es de extrañar que fueran unas horas inolvidables. Un grupo donde estaban Enrique González, Francisco Rodríguez, Tomás Mozas, Matilde López, Mª Teresa Martín, Manuel Castillo, Fernando Navarro, Mª Eloísa Arabi, Mª Dolores Martín y Antonio Quijada.

Creo que no me olvido de nadie, porque lo merecen: «Somos orgullosamente responsables del desarrollo y modernización en España», dijo Andrés, que me contaba algunos detalles, tan técnicos que no terminé de entender pero que me hizo darme cuenta de que ese orgullo se sigue manteniendo con el paso de los años.

Lo pasaron bien, se hicieron su nueva orla -aquí nadie ha cambiado- y seguro que ya están pensado en alguna otra buena ocasión para reunirse. Felicidades.