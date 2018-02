El sofá es pieza esencial en una casa, pistas para elegir bien

Para acertar al escoger un sofá tienes que tener algunas ideas claras, ver y probar muchos modelos como los que encontrarás en Molimobel R. I. GRANADA Lunes, 19 febrero 2018, 01:04

Hay dos elementos que se disfrutan especialmente en una casa y están estrechamente ligadas con el descanso, por eso elegir bien es fundamental. Ya hablamos de la importancia de escoger un buen colchón que nos garantice el máximo bienestar y hoy Molimobel te da las claves para acertar en la elección del sofá. Esta firma cuenta con una gran variedad de modelos y experiencia en el sector.

En el salón el sofá es uno de los elementos principales que determinará toda la decoración del espacio. El reto es conseguir aunar un modelo que ofrezca la comodidad que te mereces, que aguante la batalla, especialmente si hay niños y por supuesto que tenga el diseño que cuadre con tu estilo: vanguardista, cool, clásico, tecnológico,…

En el sofá pasamos los mejores ratos ya sea solos, en familia o con amigos, de ahí que necesitas un modelo versátil que de juego para cada momento.

Como en Molimobel cuentan con una gran variedad de diseños y estilos para que encuentres un sofá cómodo y funcional ten en cuenta en primer lugar el tamaño.

Es primordial tener en cuenta el espacio de tu estancia, determinará las dimensiones del sofá. También es importante decidir el número de plazas porque existen infinidad de tipos y modelos: redondos, cuadrados, rectangulares, ‘chaise longue’, tresillos, butacones, chesters…

Actualmente, están muy de moda los ‘chaise longue’ por su versatilidad y estilo más moderno.

Piensa que el sofá no será meramente un elemento decorativo, sino uno de los muebles que más uses en el día a día. Por ello, no solo te centres en si es original y moderno, sino también en la comodidad y funcionalidad.

En resumen, recuerda que te tiene que gustar mucho, te acompañará mucho tiempo en casa. Debe ofrecer comodidad tanto cuando estás sentado como cuando hay que limpiarlo. La elección de la tapicería es determinante. Actualmente, los tejidos antimanchas facilitan mucho esta tarea.

Si estás a la última también hay modelos que incorporan innovaciones tecnológicas para tu descanso que te harán aun más agradable cada rato que pases en tu sofá.

En Molimobel te esperan porque tienen el modelo que cumplen con tus deseos y cuya elección agradecerás siempre que te sientes a disfrutarlo.