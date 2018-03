Un sindicato de bomberos de Granada anuncia que no harán horas extra en un mes Los bomberos se niegan a hacer horas extra hasta el 15 de abril. / RAMÓN L. PÉREZ Denuncia que se ha generado una deuda de 1,5 millones en solo dos años por estos servicios extraordinarios R. I. Domingo, 25 marzo 2018, 19:46

Bomberos y Policía Local siguen enfrentados al gobierno municipal por las horas extra atrasadas. El SAB (Sindicato de Bomberos Andaluz-Granada) asegura que se necesitan de estos servicios extraordinarios a diario debido a la escasez de la plantilla. Esto ha supuesto -sostiene- que en 2016 se hicieran aproximadamente 24.000 horas extras y en 2017 otras 25.000 , lo que supone en solo dos años 1.500.000 euros de deuda.

Las medidas de presión no se harán esperar: "Desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril los bomberos de Granada no vamos a a hacer horas extras como reclamo para denunciar públicamente el descalabro. No vamos a negar que también reclamamos otros temas. Este desmadre de horas extras solo es la punta del iceberg, también hay ascensos a dedo, inexistencia de una jefatura solida que ponga orden, abandono de la escuela de bomberos, cobros extraños y dudosos de horas extras, limitación de derechos fundamentales como vacaciones o asuntos particulares aludiendo necesidades del servicio, inexistencia de plan de pagos de las horas extraordinarias, negociación de jornadas especiales según convenio. En todo esto también reclamamos que por favor se ponga orden", denuncia el sindicato en un comunicado.

"Vemos con tristeza como nos llaman mercenarios cuando lo único que hemos hecho es dejar de hacer horas extras un mes, solo un mes, para intentar que nos escuchen y atiendan, que se nos oiga. Pero nada, ni oferta de empleo, ni recuperación de derechos, ni plan de pagos, ni cumplimiento de convenio, ni siquiera el Ayuntamiento quiere hablar con nosotros", concluye.