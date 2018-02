Silvia Sanz: «Granada es perfecta» Silvia Sanz trabajó en 'Andalucía Directo' y los informativos del fin de semana antes de pasar a 'Noticias 2'. / CANAL SUR La presentadora, que conduce desde septiembre 'Noticias 2' en Canal Sur, pasó buena parte de su vida en Granada e inició su carrera profesional en la capital granadina para TeleIdeal MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Sábado, 17 febrero 2018, 12:05

La valenciana Silvia Sanz es cada noche el rostro de 'Noticias 2' de Canal Sur (lunes a viernes, a partir de las 20.30 horas) junto a Fernando García. Sin embargo la presentadora mantiene un importante lazo de unión con Granada, ciudad en la que inició su andadura profesional en TeleIdeal. Después de su paso por 'Andalucía Directo' y de conducir los informativos de la cadena pública los fines de semana, el pasado septiembre dio el salto a su actual horario.

- ¿Puede una autonómica competir de igual a igual con una cadena nacional?

- La cercanía es fundamental y lo que pretendemos es contarle al espectador precisamente lo que no van a encontrar en los informativos nacionales. En este caso saben que en Canal Sur van a estar informados de lo que ocurre en su barrio, en su pueblo, en su ciudad.

- Ahora que todos llevamos una cámara en el bolsillo, ¿dónde queda su labor?

- Ya lo he pensado yo muchas veces... Es evidente el valor que tienen muchos vídeos grabados por particulares cuando captan el momento de un suceso o cualquier hecho relevante. De hecho es habitual utilizarlos como fuente y nuestro deber es informar al espectador de que se trata de un vídeo doméstico. Pero nunca podrá sustituir la labor de un cámara de televisión, porque para eso son profesionales.

- ¿Qué le parece el debate de emitir o no imágenes sangrientas?

- En mi opinión es innecesario difundir el sufrimiento humano gratuito y más si atenta contra la intimidad y la dignidad de los protagonistas, como creo que fue el caso del atentado en Las Ramblas de Barcelona. El periodista debe tener la habilidad de buscar los planos más realistas sin herir sentimientos ni caer en el morbo.

- ¿No le parece insultante que se les siga denominando 'bustos parlantes'?

- Totalmente. Como si fuéramos muñecos... Y no. El presentador de informativos debe tener una cualidad indispensable que es la de contar las cosas, comunicar y empatizar con el espectador. Eso es algo que puede llegar a traspasar la pantalla. Un busto parlante sin alma y sin corazón no funciona.

- ¿Qué les diría a los detractores de la televisión pública?

- Todos los medios públicos tienen la obligación de cumplir con los códigos deontológicos sin caer en el amarillismo y protegiendo a las minorías. Las empresas privadas no están tan sujetas a esto.

- Ayer Antonio Baños, exdiputado de la CUP, se burló del acento andaluz...

- No hay nada que cambiar. Nuestro acento es estupendo. Los insultos y las burlas al acento andaluz son producto de la ignorancia, y lo digo desde el respeto.

- Naciste en Valencia pero has vivido en Granada. ¿Cuáles son tus rincones favoritos de la ciudad?

- Para mí Granada es la ciudad perfecta. Me siento granadina de adopción porque esta ciudad me ha dado muchísimo, profesional y personalmente. La quiero de verdad... Saliendo del típico mirador de San Nicolás, que es divino, me quedo con los callejones del Albaicín, el Paseo de los Tristes y las puestas de sol desde la Vega...