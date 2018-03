Y sigues siendo grande

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, recién llegado de Alemania le llamó «pedazo de artista» y los aplausos del público que llenaba el teatro Isabel la Católica lo confirmaron. Agustín Rodríguez -que se llama realmente José pero adoptó el nombre de su padre, el pescadero del Realejo al que dedicó bellísimas palabras- nos envolvió con su palabra y, más tarde, con su guitarra, esa que formó parte del mítico grupo Los Ángeles.

La cita era el pregón del Mayor que anuncia la tradicional convivencia que organiza el Ayuntamiento para este colectivo, que disfrutó con la banda sonora de una parte fundamental de nuestra vida. Entrelazó letras conocidas y reconocidas del grupo, con las de otras formaciones de la misma época, esa en la que «los jóvenes tomábamos protagonismo».

Arrancó aplausos a propósito de las pensiones y revivió momentos de su infancia y de su trayectoria artística, siempre con Granada en el corazón.

Presentado por mi compañera y amiga Mamen Sánchez, Agustín demostró con hechos, que la edad no es impedimento, y se marcó una actuación inolvidable -la televisión local, TG7 lo emitirá, yo no me lo perdería-.

Entre los asistentes, las concejalas Jemi Sánchez, responsable de Derechos Sociales, y también Rocío Díaz y María Francés (PP); Marta Gutiérrez (VG) y Lorena Rodríguez (C's), además de buenos amigos como Angelita de la Higuera, que conoce a Agustín desde hace años; lo mismo que Ramón Ramos, que vivió de forma muy especial el pregón; y también Fernando Infante y Ángel Rubio, presidente de la Asociación de Vecinos de Almanjáyar.

El pregonero alentó a los asistentes a disfrutar plenamente de la vida y felicitó a quienes, como él han luchado y mucho para llegar hasta aquí -«aún recuerdo cuando una estación de metro era mi cama»-. Palabras no de tristeza sino de orgullo de quien se ha convertido en un «patriarca» de nuestra música.

«El pasado es el prólogo», dijo Agustín, que compartió la noche también con parte de su familia; su hija Tatiana y su yerno Wenceslao; su hijo Dani y su nieto Otto, que con doce años fue la primera vez que vio actuar a su abuelo.

Todos terminamos cantando y bailando, hasta las personas con deficiencias auditivas, gracias al espléndido trabajo de Esther Ramallo, de Asogra. Y es que Agustín nos hace vibrar. Gracias