Siete meses de prisión por quebrantar la incomunicación con su ex mediante un whatsapp en Granada La Audiencia confirma la condena para este hombre, que también llegó a mandar una «nota manuscrita» a la mujer introduciéndola en la mochila de los niños YENALIA HUERTAS Granada Sábado, 3 marzo 2018, 18:25

Las órdenes están para cumplirlas y no respetar las de los jueces puede acarrear una pena de prisión. Eso es lo que le ha ocurrido a un vecino de Granada sobre el que pesaba una prohibición de contactar con su expareja y que, pese a ello, le envió, el 24 de abril de 2016, un mensaje a través de la aplicación WhatsApp desde el teléfono móvil que usa habitualmente. Siete meses de cárcel es el castigo que se le ha impuesto por haber usado su terminal «sabiendo que no podía comunicarse con ella».

La condena fue dictada este verano por el Juzgado de lo Penal 1 de la capital y ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Granada a través de una sentencia fechada el 24 de octubre y a la que ha tenido acceso este diario. El tribunal recuerda que la orden de incomunicación le impedía hablar con su exmujer y tenía una vigencia de seis meses. Había sido acordada el 4 de marzo de 2016 por el Juzgado de Instrucción 1 de Baza en el marco de un procedimiento por delito leve y «le fue debidamente notificada», al igual «que las consecuencias de su incumplimiento».

Sin embargo, el hombre «consciente y deliberadamente se desentendió» de la prohibición, «con tal de hacerle saber los sentimientos que expresaba sentir hacia ella». Se la saltó dos veces. La primera fue el 13 de marzo, sólo nueve días después de ser dictada. Lo hizo mediante una «nota manuscrita» que remitió a la que había sido su mujer «a través de sus hijos comunes, tras su estancia de fin de semana». La segunda vez usó el teléfono: envió un «largo mensaje de WhatsApp» para trasladarle lo que sentía.

Para la Audiencia no hay duda: «Se está pues ante un claro, reiterado y patente incumplimiento». Por eso desestima el recurso que la defensa del hombre interpuso contra el fallo del juzgado y en el que insistía no ser el autor de los mensajes.

Textos personales

Pero los textos eran «tan personales» y contenían alusiones «tan privadas» sobre los hijos de ambos, que la Audiencia no entiende que se empeñe en negar la autoría y llegue a alegar que «no se ha practicado prueba alguna que acredite sin género de duda que el acusado envió el mensaje de WhatsApp». El hombre también negó en el juicio haber escrito de su puño y letra el papel introducido en la mochila, pero el tribunal le recuerda que se vio delatado «al repetir en sus escritos tantas faltas de ortografía, que constituye otro indicio personal revelador de su autoría material».

Así, la resolución concluye que «cierra los ojos a la realidad acreditada» el procesado, quien llegó a decir a su expareja que no le importaba ir a la cárcel por verla e incluso a admitir que no debía enviarle nada por la orden de alejamiento existente. No se pudo contener.