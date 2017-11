El PP señala que alertó "repetidas veces" de la situación económica expuesta por la Cámara de Cuentas El popular Francisco Ledesma asegura que era una situación "muy delicada" y por ello se solicitó ayuda a la oposición "en numerosas ocasiones" obteniendo "el no por respuesta" EUROPA PRESS GRANADA Miércoles, 22 noviembre 2017, 16:30

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Francisco Ledesma ha señalado que, estando al frente del gobierno local, su grupo alertó "repetidas veces" de la situación económica a la que hace referencia el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Era una situación "muy delicada" y por ello se solicitó ayuda a la oposición "en numerosas ocasiones" obteniendo "el no por respuesta", ha señalado en rueda de prensa quien fuera concejal de Economía de Granada en referencia al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que concluye que el Ayuntamiento incumplió sus planes de ajuste desde 2012.

En ese sentido, Ledesma ha indicado que no es "nada nuevo" puesto que "en todos los plenos", en la última etapa de gobierno 'popular', "el interventor informaba de esa circunstancia".

"Me habría preocupado que ese informe dijera que se han encontrado 15 millones de euros que no se reflejan en la contabilidad, pero no es así", ha explicado Ledesma.

El edil del PP ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa, junto con el coordinador del grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, para presentar la moción que llevarán al pleno de este viernes pidiendo que, a la mayor brevedad posible, se elabore un calendario de pagos a los proveedores del Consistorio para que, sobre todo los acreedores a los que se les adeuda menos de 100.000 euros, puedan ver abonadas sus deudas.

El concejal Francisco Ledesma ha explicado que la medida, que espera sea aprobada por unanimidad "porque es buena para los granadinos", resulta especialmente necesaria dado que el tejido productivo de Granada está formado en un 98 por ciento por autónomos y microempresas que tienen entre uno y nueve empleados.

El edil del PP ha hecho hincapié en que, gracias a la abstención del grupo 'popular', se aprobó la modificación del plan de ajuste vigente, que va a permitir, "la consolidación de la deuda a corto plazo en deuda a largo plazo". Eso facilitará una "mayor liquidez" en el Ayuntamiento, con la reducción del remanente negativo de Tesorería, ha explicado Ledesma, quien ha enfatizado que el periodo medio de pago a proveedores estaba en 68 días a finales del año 2015, cuando aún gobernaba el PP, y ahora se sitúa en los 148.