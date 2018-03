Estos son los semáforos de Granada con cámara que te pueden 'cazar' @Policia_Granada "No te retrates y respeta la señalización, haya cámaras o no", dice la Policía Local de Granada en su cuenta no oficial de Twitter IDEAL.ES Miércoles, 14 marzo 2018, 03:03

La Policía Local de Granada ha recordado en Twitter que existen dos semáforos en Granada que cuentan con una cámara para captar las matrículas de los vehículos que se lo pasan en rojo. Concretamente, esos semáforos son los ubicados en el cruce de Camino de Ronda con Recogidas en sentido centro y el cruce entre Camino de Ronda con Méndez Núñez sentido Zaidín.

“No te retrates y respeta la señalización, haya cámaras o no”, dice la Policía Local de Granada en Twitter. De esta forma, los agentes recuerdan que no debemos saltarnos los semáforos en rojo, haya o no cámara que capte nuestra infracción.

Y es que, aunque algunas sentencias demuestran que este sistema no es legal, lo cierto es que la infracción que se comete al saltarse un semáforo en rojo sí conlleva una multa de la que no nos libraremos si un agente nos caza. Además de la sanción, si no respetamos esta señal estaremos poniendo en peligro tanto a peatones como a conductores de otros vehículos.