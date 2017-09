La selectividad de septiembre examinará a 1.413 alumnos La convocatoria extraordinaria reduce el número de estudiantes y abre un debate sobre el calendario tras los cambios en la UGR ANDREA G. PARRA GRANADA Martes, 12 septiembre 2017, 01:21

El calendario de pruebas de acceso y de inicio de clases se solapa. La Universidad de Granada (UGR) acoge hoy en diferentes sedes a los estudiantes que se examinan de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (selectividad). Los exámenes terminarán el día 14, jueves. Mañana, día 13, comienzan las clases en las diferentes carreras universitarias de las facultades y escuelas granadinas, también en Ceuta y Melilla.

En 2017 se han matriculado en las pruebas de selectividad 1.413 alumnos. En este mismo periodo en 2016 fueron 1.633: ha bajado el número de inscritos. El número de estudiantes, como es habitual, es mucho más bajo que en junio, cuando en el distrito de la UGR se matricularon para la selectividad, más de 5.800 jóvenes.

La universidad granadina contará para estos exámenes extraordinarios de la selectividad con 14 sedes. Se distribuirán de la siguiente manera: cuatro en Granada, cinco en provincia, tres en Marruecos, una en Ceuta y una en Melilla. Habrá 58 correctores y 14 responsables de sede.

La Selectividad coincidirá con las primeras clases del curso en la UGR

Las notas de las pruebas de acceso se darán a conocer el día 21 a las nueve, como en el resto de Andalucía, a pesar de que el 15 es fiesta en Granada. En junio, también coincidió con las fiestas del Corpus: los exámenes fueron el 12, 13 y 14 de junio, en 24 sedes universitarias.

Se mantiene la distribución de las materias que se empleó en junio, cuando hubo varios cambios leves tras un año de incertidumbre por la aplicación de la Lomce. Por lo tanto, primero se deberán enfrentar al examen de Literatura, del comentario; en segundo lugar, al de Lengua extranjera; y el tercero del primer día será el de Historia. El miércoles y jueves las asignaturas se ajustan a los diferentes itinerarios de bachilleratos y alumnos en particular.

Los universitarios de primero están pendientes en este mes de septiembre de un calendario intenso que solapa fechas. La UGR empieza las clases del curso 2017-2018 mañana, miércoles, día 13. La selectividad de la convocatoria extraordinaria termina el día 14, jueves. Los alumnos que aprueben podrán hacer la preinscripción en las titulaciones en las que queden plazas libres del 21 al 25 de septiembre. La primera adjudicación de la segunda fase se conocerá el día 28 de septiembre. La segunda y última adjudicación se cerrará el 5 de octubre. Los alumnos de primero de la UGR, al igual que el resto de cursos, llevarán tres semanas de clase cuando se cierre el último plazo de matrícula.

Una anotación más: en la primera fase, que es para los estudiantes que aprobaron en junio, la última fecha de adjudicación de plazas, se conocerá el día 14 de septiembre, este jueves. Por lo tanto, un día después del inicio del año académico. Si bien, este desfase es menor.

La rectora Pilar Aranda y la vicerrectora de Docencia, María López-Jurado, defendieron la semana pasada la necesidad de que la selectividad de la convocatoria extraordinaria se adelantara también a julio. Hay que recordar que la UGR este curso 2017-2018 ha cambiado el calendario: no tendrán recuperaciones en septiembre al adelantarlas a julio y/o febrero y las clases comienzan quince días antes de lo habitual. Las primeras lecciones se impartían a finales de septiembre o principios de octubre. Los estudiantes de septiembre también se incorporaban más tarde.

Al diseñar el calendario para el curso 2017-2018, el vicerrectorado de Docencia incluyó un periodo de 'recuperación' de lecciones para los estudiantes de primero que empiecen después. No obstante, como ya se ha apuntado, los mandatarios de la Universidad abogan por mejorar los calendarios.

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes de la UGR, José Antonio Naranjo, sostuvo ayer que si antes no tenía sentido la convocatoria de selectividad extraordinaria en septiembre, ahora la tiene menos. En la misma línea que la rectora, apuntó a la necesidad de buscar con Educación una medida para ajustar los calendarios y que los alumnos no pierdan clases. El grueso de los estudiantes empezarán en sus fechas, porque la UGR cubre la mayoría de las plazas en la primera fase, pero todos los alumnos tienen derecho a ir a todas las clases desde un principio o al menos no perder tantos días. La selectividad se hace, tanto en junio como septiembre, en las mismas fechas y horarios en toda Andalucía. Son los mismos exámenes en las ocho provincias.