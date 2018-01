«Que otros sectores más allá del turismo creen empleo indica que tenemos una economía más vertebrada y sana» 03:14 Gerardo Cuerva, presidente de la CGE, es también el responsable del sector energético como consejero delegado de grupo Cuerva. / ALFREDO AGUILAR Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación Granadina de Empresarios | El responsable de la CGE se muestra en contra «de cualquier subida de impuestos» y pide a los políticos «mirar al futuro» ANTONIO SÁNCHEZ Granada Domingo, 28 enero 2018, 01:29

Gerardo Cuerva será reelegido el próximo jueves como presidente de los empresarios de Granada. Comenzará su cuarto mandato al frente de la Confederación Granadina (CGE), desde que accediera al cargo en 2006. Y lo hará con el respaldo público del presidente de la CEOE, Juan Rosell, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, que cerrará el acto del 40 aniversario de la CGE.

-El próximo jueves inicia su cuarto mandato al frente de la CGE. ¿Qué le queda por aportar a la Confederación después de doce años como presidente?

-Hay mucho trabajo por hacer. La organizaciones empresariales están cambiando. La crisis que hemos sufrido hace que estemos inmersos en un cambio radical y creo que por mi condición de vicepresidente de Cepyme y por estar en la comisión de régimen interno de la CEOE puedo aportar esa experiencia en este cambio de modelo, ya que hay que dotar de más estabilidad a la organizaciones empresariales. Si algo bueno tiene llevar tanto tiempo es la experiencia que he podido adquirir. Aunque personas más preparadas que yo para liderar la Confederación seguro que las hay...

-¿Y por qué no se han presentado esas personas?

-No lo sé. Quizá porque la junta directiva no ha puesto sus ojos en ellos o porque no se han atrevido. Pero las nuevas generaciones de empresarios que hay en la provincia de Granada están mucho más capacitadas que yo. Estar al frente en esta nueva etapa es más un acto de responsabilidad.

-Renueva a gran parte de su directiva. ¿Por qué?

-Sectorialmente el cambio es sólo de personas. Sigue la hostelería, la agroalimentación, los jóvenes empresarios, la construcción, los territorios y lo que cambia realmente es que entra el comercio y las mujeres empresarias. Hay un cambio de personas, pero los pilares básicos de la economía de Granada están presentes en esta candidatura.

-¿Qué encontrarán los empresarios granadinos en el acto del próximo jueves?

-Pretendemos que se encuentren un acto empresarial con los primeros espadas de las organizaciones empresariales e intentaremos poner el foco en el futuro de las empresas y de la provincia.

-Cuando accedió al cargo en 2006 la economía y la burbuja inmobiliaria estaban en uno de sus puntos más altos y ahora todavía se sigue remontando una crisis que en la provincia se alarga más que en España. ¿Cómo ha cambiado el empresariado granadino en estos doce años?

-Desgraciadamente un año después de que accediera al cargo arranca un proceso que es crítico para la sociedad y los empresarios. He visto como ha cambiado el mundo empresarial y lo ha hecho por convicción y por obligación. Ahora el empresario está cada vez más formado, aporta un valor añadido y estamos aprendiendo a darnos la mano.

-Los datos de la EPA del último año muestran que el año pasado el sector servicios no creó empleo en Granada. ¿Hay una alternativa real al turismo como motor económico de la provincia si éste falla?

-En vez de hablar de una alternativa al sector servicios, entiendo que ahora hay complementariedad de sectores, lo que facilita trabajar en Granada. El sector servicios ha podido mantener mucho empleo durante la crisis y si ahora el desempleo ha bajado es porque hay otros sectores que están complementándolo. Y eso no es malo. Que aparezcan otros sectores que puedan tirar del empleo quiere decir que tenemos una economía mucho más vertebrada con muchos más sectores en juego y más sana para posibles contingencias. Destaco especialmente la construcción, que está demonizada y parece que despierta. Al final todos los sectores deben tener a partir de ahora una base tecnológica, un valor añadido.

-¿Qué se juega Granada en el proyecto del acelerador de partículas?

-Muchísimo. No sólo por la inversión. Desde la Confederación lo hemos tenido siempre presente. Creíamos en este proyecto hace cuatro años y nos dimos la mano con la Universidad. Saber que Granada es capaz de trabajar en un proyecto a largo plazo sin buscar rédito a corto ha sido uno de los esfuerzos más gratificantes. No sé si lo conseguiremos, pero estamos en la línea de lograrlo. Tiene mucha importancia para Granada porque el retorno directo de la inversión es de más de mil millones de euros antes de 2033.

-¿Cómo de lejos o cerca está el presidente de la CGE de las pymes?

-Me siento pyme. Soy pyme. Presido una organización de pequeños distribuidores de energía eléctrica y por tanto el presidente de los empresarios de Granada no se siente ni lejos ni cerca, se siente muy identificado con las pymes. Sus problemas no me vienen de oídas sino de sufrirlos en el día a día.

-¿Cree que la ley de autónomos le ha dado una solución al sector o el granadino que sigue cada mañana levantando la persiana de su empresa tiene los mismo problemas sin soluciones?

-Estamos contentos con la ley porque sirve para el que va a arrancar, pero se deja en el tintero la cotización progresiva del autónomo en función de sus ingresos reales. Hemos perdido una oportunidad para poder competir contra la economía sumergida.

Bankia

-Usted dijo en 2008 que no entendía que las fusiones entre cajas fueran la solución a la crisis. Hoy, sin embargo, CajaGranada es historia integrada dentro de Bankia. ¿Cómo lo valora?

-Si miro sólo la fotografía de que CajaGranada ha desaparecido, lo lamento. Pero si lo enmarco dentro del entorno en el que ha sucedido podemos ver inconvenientes y ventajas y si miramos al futuro podemos estar orgullosos los granadinos de contar con un banco cuya sede en Andalucía está en Granada.

-¿Sigue pensando que la propuesta del Ayuntamiento de Granada de subir el IBI a las empresas más potentes de la capital era negativo para la ciudad?

-No estamos de acuerdo con la presión fiscal a la que está sometida el empresario granadino. Y no estamos de acuerdo con cualquier incremento. Estamos en contra de cualquier subida de impuestos. Hoy le habría tocado a esas empresas, que no son tan grandes, pero mañana con ese tipo de políticas le podría haber tocado al resto.

-El AVE, un medio de transporte destinado a turistas y empresarios, sigue sin llegar. ¿Qué le parece que la provincia siga sin una fecha?

-Mal, mal y mal, muy mal. Pero no tenemos la llave para desbloquear este asunto. Y tampoco podemos morirnos en la discusión de la infraestructura que va a llegar. Me preocupa más que no se esté pendiente de las infraestructuras que tendremos dentro de veinte años.

-Usted conoce perfectamente el sector eléctrico. ¿Cómo está afectando a la provincia la no construcción de la línea de 400kV de Caparacena a Baza?

-Granada no ha sido consciente de que una infraestructura eléctrica es tan o más importante que una ferroviaria. Ha habido cadenas logísticas que no se han instalado aquí por la ausencia de electricidad. Tiene que haber voluntad política para priorizar una infraestructura frente a otras.

-¿Le veremos también como candidato a continuar al frente de la Cámara de Comercio dentro de unos meses?

-Ahora me preocupan las elecciones de la CGE. Cuando llegue el momento me sentaré con el pleno de la Cámara de Comercio y veremos las diferentes alternativas para dirigir el proyecto de la Cámara.