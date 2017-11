Los secretos del jefe de cocina de 'Il Gondoliere' Abdul, juventud en la cocina de Il Gondoliere, en el Albaicín. Abdul R Daou representa, desde hace ya 14 años, los fogones de uno de los restaurantes italianos más conocidos de la ciudad TATIANA MERINO Viernes, 24 noviembre 2017, 12:01

Nació en Tetuán y llegó a Granada con tan sólo 17 años. Aquí se enamoró de la cocina y la ciudad. Comenzó trabajando por necesidad en uno de los habituales locales de shawarma de la capital. Este fue su primer contacto con la profesión, que poco a poco pasó de ser una tarea de subsistencia a la firme convicción de querer descubrir los entresijos de una cocina profesional. Dedicó diez años a formarse y, actualmente, es el jefe de cocina del grupo Il Gondoliere, con cuatro locales abiertos y una proyección admirable.

–¿Qué fue determinante para que se dedicase a esta profesión?

–La experiencia, comencé como ayudante de cocina y poco a poco me fue atrapando. Tras mi primer año de experiencia laboral, tuve la oportunidad de trabajar ocho meses en el palacio del Rey Sahdben Aziz en Marbella. Fue mi primer contacto con una cocina profesional y me apasionó. Supe que esta sería mi profesión.

–¿Cómo define su estilo de cocina?

–Aunque he trabajado cocina árabe, andalusí, mediterránea, llevo 14 años fusionando la cocina italiana con la granadina. ¿Mi estilo? Conseguir que el comensal disfrute sirviendo platos italianos con sabores granadinos.

«Me gustaría poder devolver a Granada parte de lo que ella me ha dado a mí»

–¿Cuál es su mayor virtud ‘entre fogones’?

–Creo que la humildad y la profesionalidad, son dos de los rasgos que suelen destacar de mí. También soy muy detallista y exigente, siempre cuido mucho los detalles. Aunque es cierto, que trabajamos con una rotación de tres turnos por cena aproximadamente, esa afluencia de clientes hace que no siempre pueda estar tan encima como me gustaría de cada mínimo elemento.

–¿Qué cualidades debe tener el buen cocinero?

–La humildad es la base de todo, y más en el momento actual. La formación es otro de los aspectos imprescindibles y, por supuesto, que te apasione el trabajo, hay mucho sacrificio y exigencia tras una cocina, no debe ser sólo por necesidad o no merecerá nunca la pena.

Muy personal Nombre y apellidos: Abdul R Daou Lugar de nacimiento: Tetuán Año de nacimiento: 1984 Estudió cocina: en la escuela de hostelería Hofmann de Barcelona Restaurante actual: Il Gondoliere Trayectoria: Ítaka (Granada), Tomato (Puerto Banus, Málaga), Palacio del Rey Sahdben Aziz (Marbella), Arcadia (Granada), Il Gondoliere (Granada) Un aperitivo: Mousse de foie con maíz crujiente Plato preferido: Pasta Una especia: Tomillo Una técnica: Cocina al vacío Una hortaliza: Alcachofa Un aroma: Marino Un plato de infancia: Pastela de pollo Una entrada: Una mozzarella, un queso gratinado como la torta del casal De la mar: Pulpo Una carne: Ternera Un postre: Tiramisú Un queso: Sarda, un sabor único en el mundo Para beber: agua Un truco: Lavar la cebolla antes de cortarla para evitar el molesto lagrimeo Una afición: El golf

–¿Cuál es su plato más emblemático?

–Soy un apasionado de la cocina granadina, la riqueza del mar, de la Vega, de su Costa Tropical, la Alpujarra… Hay un abanico increíble para elegir. Seguramente el remojón granadino, es uno de los platos que más he versionado. De cocina más tradicional la pastela moruna es uno de los más representativos para mí.

–¿Productos de Granada fundamentales?

–Las alcachofas, los espárragos de la vega o una buena fruta de la costa tropical.

–¿Prefiere crear platos nuevos, recuperar antiguas recetas o actualizar conceptos?

–Un poco de todo. Cuando empecé todos queríamos ser Ferran Adrià. Tuve la oportunidad de conocer a Santi Santamaría, y me tocó decidir, fue para mí uno de los momentos que más han marcado mi vida, especialmente a nivel profesional. Son dos conceptos muy diferentes y a la par paralelos. Finalmente me vi más unido a la filosofía de Santi: tratar la cocina con respeto, con cocciones cortas, manipulando el producto en su justa medida. (

–¿A qué compañeros de profesión admira?

–David Reyes es uno de ellos, un profesional increíble con una calidad humana como pocos. Dani Álvarez es otro de los compañeros al que le tengo verdadera admiración, un gran cocinero. Sin duda como referente fuera de Granada, Santi Santamaría. Con él fue un antes y un después.

–¿Cree que la cocina en Granada ha alcanzado su máximo nivel?

–No, todavía queda mucho camino por recorrer, aunque últimamente la asociación Cocineros Granadinos 4.0 está trabajando espectacularmente por el bien común y la ciudad (...)

–¿Un restaurante donde le gusta o le gustaría comer?

–La Fábula me parece un gran restaurante y Arriaga también, fuera de Granada tengo ganas de ir a Dos Cielos en Barcelona.

–¿Cómo ve el futuro de la profesión?

–Bien, los programas de televisión, las redes sociales y el ‘show’, son beneficiosos. Si además eso fomenta la profesionalidad y la formación de los futuros cocineros, aportará un futuro mejor y con más calidad

–¿Debe el cocinero salir a la sala y hablar con el cliente? ¿Usted lo hace?

–Sí, lo intento aunque me cuesta un poco por falta de tiempo y otro tanto por timidez.

–¿Qué le hubiera gustado ser si no fuera cocinero?

–Jugador de baloncesto.

–¿A quién le gustaría dar de comer?

–Ya han pasado muchos por el restaurante, nombres internacionales, artistas, políticos, etc. Pero me he quedado con la espinita de no haber podido atender a Enrique Morente, lo admiro muchísimo.

–¿Un reto, un objetivo, un sueño cumplir…?

–Me gustaría devolver parte de lo que Granada me ha dado a mí, aquí me formé como profesional de la cocina, aquí conocí a mi mujer, han nacido mis hijos, he conocido a mis amigos, es una ciudad con la que tengo una gran deuda. Tengo un proyecto que espero vea la luz no muy tarde, en el que intento aportar algo para la ciudad, en colaboración con la Diputación de Granada, periodistas, la Real Academia de Gastronomía, Pablo Amate (...)

–¿Cuál es su postura frente al dilema de la tapa en Granada?

–Existen dos tipos de clientes: de calidad y de cantidad. Hay que respetarlos a ambos. Es una ciudad que además convive con el ambiente universitario donde la tapa está profundamente arraigada. Sin embargo, también es cierto que la tapa supone un freno en ciertos aspectos. Hay que educar un poco al cliente, y esto supone una labor a largo plazo donde la unión es fundamental entre la comunidad hostelera. Trabajar unidos y hacer una hoja de ruta de trabajo sería muy interesante y preguntarnos dónde queremos que esté la tapa dentro de diez años.