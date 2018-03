Sebastián Pérez: "Sé que no será fácil ser alcalde de Granada. Nunca nadie me ha regalado nada" Sebastián Pérez en su comparecencia al mediodía. / Alfredo Aguilar Primeras declaraciones del presidente provincial del PP tras ser propuesto candidato: "Soy consciente de la situación compleja y difícil, pero podemos darle la vuelta porque hay mucho tiempo" Q. CH, Jueves, 15 marzo 2018, 14:38

El presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, ha comparecido a las 13.30 en rueda de prensa, minutos después de que el comité electoral del partido en Granada avalara que sea el suyo el nombre que mañana Génova designará como candidato a la alcladía de Granada capital en 2019. Pérez ha explicado que el miércoles a las diez de la noche recibió la llamada del presidente del PP-A, Juanma Moreno, a quien ha agradecido el "apoyo" y el "aliento", al igual que a Mariano Rajoy.

Sus siguientes palabras han sido para la portavoz municipal del PP, Rocío Díaz, ha quien ha trasladado su "gratitud" por gestionar con "brillantez" el "periodo más complejo y difícil" del PP en el Ayuntamiento, tras la salida de Torres Hurtado por la operación nazarí. Pérez ha anticipado que quiere que Díaz le acompañe en la lista.

Acto seguido, Sebastián Pérez ha inaugurado una larga precampaña, con el hashtag #salimosaportodas. "Sé que no es fácil. Nunca en mi carrera política he afrontado retos fáciles. Nunca nadie me ha regalado nada", se ha referido a su etapa en la presidencia de la Diputación.

"Conozco lo que es movrese en la dificultad y entre zancadillas; me estimula. El PP está en una situación compleja y difícil, soy consciente. Pero podemos darle la vuelta porque hay mucho tiempo", se ha referido a los sondeos que pronostican el ascenso de Ciudadanos en Andalucía como segunda fuerza política.

"No va a quedar una casa, un portal y un granadino que no conozca el proyecto del PP. Va a ser la campaña más extensa e intensa de la historia de nuestro partido", ha advertido.