Sebastián Pérez considera que la denuncia por contratos de Emucesa tiene "tufillo electoralista" Imagen de archivo. / RAMÓN L. PÉREZ EUROPA PRESS Granada Viernes, 26 enero 2018, 19:48

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, ha indicado que la denuncia penal promovida por el Consejo de Administración de Emucesa por supuestas contrataciones irregulares realizadas por esta empresa mixta que gestiona el cementerio de San José durante la etapa de gobierno del PP tiene "tufillo electoralista".

"Es un acto más de campaña del PSOE y el Partido Popular de Granada conoce perfectamente cuáles son las estrategias" de esta formación y por ello le gana "desde hace décadas", ha señalado, a preguntas de los periodistas, Sebastián Pérez, resaltando que el respeto a la justicia es "lo mejor" ante esta denuncia que "tiene un tufillo electoralista político socialista brutal".

Pérez ha agregado, en este sentido, que hay un "paralelismo exacto" con la investigación judicial por supuestas contrataciones irregulares en la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada (Visogsa) en su etapa al frente de la Diputación, la cual fue archivada por el juez.

El máximo responsable del PP en Granada ha mostrado su desconfianza en el informe jurídico del Ayuntamiento que ha dado lugar a la denuncia por la supuesta contratación de personas afines al PP en Emucesa durante el mandato de este partido, apuntando que en cinco de ellas no consta actividad laboral alguna. "No me fío en absoluto de un informe que es de parte", ha explicado.

"En el hipotético caso de que hubiera alguna irregularidad, alegalidad, ilegalidad o ilícito penal durante una serie de años en una empresa municipal", Sebastián Pérez se ha preguntado "cómo es posible que quien tutela y dirige esa compañía" no "diga nada" hasta que se produce el cambio de gobierno en el Ayuntamiento.

Asimismo, ha considerado un "disparate" que el PSOE pida la dimisión de la edil 'popular' María Francés como antigua responsable de la empresa cuando el alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, "está imputado por tres graves delitos como la prevaricación y la malversación de fondos públicos".

En este sentido, al término de la a Junta Directiva Provincial del PP granadino, a la que ha asistido este viernes la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el presidente del partido en Granada ha pedido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que deje de ser "la muleta del PSOE" y apoye una moción de censura contra el "todavía alcalde" para facilitar un nuevo gobierno del partido que "ganó las elecciones".