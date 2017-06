El día que Santi pudo tuitear por primera vez... con los ojos Se presenta en TAT Granada, de manera exclusiva, una aplicación que permite a las personas con movilidad reducida escribir tuits con la mirada LORENA CÁDIZ Miércoles, 28 junio 2017, 03:09

El 16 de junio pasado, la vida de Santi cambió, aunque decir esto puede quedarse corto. Hay quien diría que la vida de Santi 'empezó'. Tiene 46 años y sufre parálisis cerebral. No puede mover una gran parte de su cuerpo y nunca ha tenido la oportunidad de comunicarse libremente. Santi habla con una enorme dificultad y su cuidador, que lo conoce y trabaja con él codo con codo cada día, lo traduce, pero hasta el 16 de junio pasado no pudo hacerse entender sin considerables dificultades. Twitter se lo permitió gracias a una tecnología desarrollada por la empresa Irisbond. Es lo que se ha llamado '#TuitsAOjo', una herramienta que se presentó ayer en exclusiva en #TATGranada17, y que permite escribir tuits con los ojos, ideal para personas con movilidad reducida.

«Hoy puedo enviar mi primer tuit. Tengo tantas cosas que contaros», escribió aquel primer día Santiago Recio Cobo (@RecioCobo). Lo acompañaba con un emoticono de un brazo sacando músculo. Santi tenía muchas cosas que contar, pero tenía perfectamente claro a quién quería dirigirse primero. Era a Nach, el rapero. Santi es fan de su música y ayer, usando esta nueva tecnología, explicó a todo el público que llenaba el auditorio del Parque de las Ciencias, que le gusta como compone y que su música «le relaja».

Hace once días, la primera vez que pudo utilizar los ojos para escribir un tuit, le mandó un primer mensaje a Nach y le dijo: «Hoy necesito que digas muchas cosas por mí». «Te escribo con una de las pocas cosas que puedo mover libremente, mis ojos #TuitsAOjo». Poco a poco, Santi fue explicándole al cantante cómo funcionaba esa tecnología que acababa de cambiarle la vida.

«Santi tiene una tableta delante de él y un dispositivo que está debajo. De una forma muy sencilla puede comunicarse con la mirada», explicó ayer Eduardo Jáuregui, de la empresa Irisbond, que es la que ha desarrollado esta tecnología. Santi o cualquier otra persona con escasa o nula movilidad, simplemente tiene que mirar a las letras que le aparecen en la pantalla para ir formando las palabras que quiere escribir. Cuando tiene que hacer doble clic o abrir una aplicación, solo tiene que hacer un pestañeo. «Está basado en una tecnología infrarroja, que hemos ido complementando con fundaciones, asociaciones y usuarios que nos han trasladado su 'feedback'», que es con lo que la herramienta se ha ido perfeccionando.

«En este camino nos encontramos con Twitter y lo que se presenta hoy es una aplicación que permite tuitear con la mirada», continuó explicando Jáuregui. Hasta ahora esta aplicación se puede usar en tableta o en portátil, pero la empresa se ha marcado el objetivo de poder presentar en 2018 el primer teléfono móvil controlado con la mirada.

«Quiero que la gente sepa que nosotros estamos muy capacitados para todo y podemos hacer una vida normal como cualquiera», explicó Santi. «Nosotros somos personas con problemas, como cualquier otra, y queremos llevar una vida normal y eso la gente de a pie no lo sabe», agregó. Por eso uno de los retos que se ha marcado es transmitir todo eso a través de esta ventana abierta: Twitter.

Por lo pronto, en sólo diez días, son ya muchos los que se han enterado de que Santi ha llegado al mundo virtual. Su conversación con Nach fue mucho más allá de los 140 caracteres. Lo que Santi no sabía es que cuando Nach leyó sus mensajes se quedó 'tocado'. El rapero apareció por sorpresa en el #TATGranada17 y contó la historia: «Cuando me explicó que escribía con los ojos, enseguida me vino a la cabeza mi hermana, que tenía una discapacidad compleja y pensé que bonito hubiera sido poder comunicarme con ella, pero entonces no existían estas herramientas».

Rapear con la mirada

Con las ideas que se le agolparon en la cabeza y con las emociones a flor de piel, en pocos días Nach ha compuesto un tema que habla sobre todo esto y ha grabado un videoclip, en el que ha convertido a Santi en protagonista. Ese videoclip se proyectó en el Parque de las Ciencias. «Después de esos tuits creé una canción, poniéndome en la piel de ellos, de mi hermana, y de esa barrera que se rompe ahora», explicó el rapero. «Esto es el derecho a la comunicación. No es solo bonito o especial, es necesario, por eso estoy aquí, para apoyar a Santi y para que se puedan romper barreras».

Y todavía se puede ir un paso más allá. En el turno de preguntas, la cantante Rosa, que era la siguiente en intervenir, le propuso que utilizando la voz que ahora le proporciona la tecnología, grabara una canción junto a Nach. «Podrías ser el primer rapero que cante con la mirada», le dijo.