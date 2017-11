«No sabemos cuándo podremos entrar a nuestras casas» ALFREDO AGUILAR Los vecinos del edificio incendiado están a la espera de que terminen las pesquisas para recoger sus enseres JAVIER MORALES Granada Martes, 28 noviembre 2017, 00:51

A las puertas de San Juan de Letrán 3, nadie se atrevía ayer a especular con el calendario. Los pocos vecinos que por la mañana se acercaron a contemplar su hogar desde la calle no saben cuándo podrán entrar a sus casas, ni siquiera para a recoger sus enseres. Cuando les sorprendió el incendio en la madrugada del sábado salieron, ayudados por los bomberos, con lo puesto y poco más. La virulencia de las llamas, que se expandieron en columna desde la primera planta, no dio lugar a nada más. La mayor parte de los 41 vecinos desalojados ha encontrado acomodo en viviendas de allegados, y sólo un par de familias se hospeda provisionalmente en hoteles.

Rafael, hijo de los dos propietarios de un piso en la tercera planta. Tienen 86 y 83 años, y la madre padece alzhéimer. El hijo reside fuera, pero pasaba el fin de semana en un hotel cercano, en el que ahora se ha instalado los dos ancianos, tras recibir el alta hospitalaria. «Ha sido una odisea para ellos». Tras el susto inicial, ahora barajan la opción de un piso de alquiler, algo que «está resultando difícil» porque no hay pisos para estancias largas disponibles.

Una residente de San Juan de Letrán 3 acudió a la zona con su hermana, que le ha ofrecido su hogar hasta que se resuelva el futuro del edificio. «Ayer vinimos por la tarde y un policía nos pidió el teléfono para avisarnos cuando podamos venir. Tenemos seguro, pero no sabemos nada. El piso es el que tiene la bandera de España (señaló con el dedo), y no está quemada, parece que no se ve mal...»

El 'embrollo' de las aseguradoras

Ahora, los vecinos están pendientes de los trámites con las compañías aseguradoras. Estos dependen de la resolución judicial que especifique las causas del incendio. A priori, cuando la investigación finalice, los peritos podrán entrar para valorar el estado de las viviendas. Además, situar el punto exacto en el que se originó el fuego será crucial para determinar el camino de las reclamaciones a las aseguradoras.

En primer lugar, los vecinos que tengan póliza contratada que cubra los desperfectos en su vivienda deberán comunicar antes de siete días lo sucedido. Algunos reconocían ayer que todavía no han dado el paso. Lo mismo hará la comunidad que, según comentaron los vecinos, dispone también de seguro.

Cuando se determine la responsabilidad del incendio, se abrirá un abanico amplio de posibilidades. Así lo explica Genaro Sánchez Capilla, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Granada. Ayer, el colegio emitió un comunicado a través del cual se puso a disposición de los afectados por el fuego para ofrecerles «todo el asesoramiento que les sea necesario en la tramitación y gestión de sus daños materiales ante las entidades aseguradoras con las que tengan concertado su póliza de seguros de daños».

Ayer se acercaron hasta el lugar del suceso varios peritos, que no pudieron hacer nada, y agentes que se ofrecieron como mediadores una vez comience el ‘embrollo’ de las aseguradoras.

Dos son los escenarios principales. Uno, según Sánchez, es que el incendio se originara en unas instalaciones de la comunidad, y sería el seguro de la comunidad el que se encargaría, por la garantía de incendios, de atender los daños que se hayan provocado en el inmueble. De puertas hacia dentro, no obstante, deberían cubrir los daños personales y materiales las pólizas privativas (las de los propietarios), salvo que la de la comunidad incluyera garantía de propietarios.

Por otro lado, si el incendio se generó en una vivienda privada generando desperfectos en las zonas de la comunidad y las viviendas colindantes, quedarían cubiertos los daños propios y, por la garantía de responsabilidad civil inmobiliaria, el resto. Normalmente, «el límite mínimo es de 300.000 euros». Una cuantía que, a priori, se estima escasa para cubrir todos los daños.

«Todo sería más fácil si el incendio fuera en zona de la comunidad, porque los seguros privativos reclamarían a la compañía de la comunidad», relató ayer Genaro Sánchez.

Resulta imposible precisar el recorrido y la duración de estos trámites. Las ‘letras pequeñas’, las peculiaridades de cada póliza, la determinación del origen, las peritaciones... «El plazo puede ser de tres a seis meses como mínimo».

Por otro lado, es aconsejable –así se lo han transmitido las aseguradoras a algunos de los vecinos– que conserven las facturas de la manutención durante las semanas en las que permanezcan fuera de sus viviendas. «La mayoría de las pólizas de daños suelen tener unos capitales para los casos de desalojo forzoso, para viviendas en las que estar viviendo mientras se reparan, uso de guardamuebles, etc.»

Los asegurados podrán reclamar al causante de los daños, tanto por los materiales como los personales. Aquellos que no dispongan de póliza, tendrán la opción de reclamar indemnizaciones a través de letrados.

Aconseja Genaro Sánchez asegurar las viviendas con la máxima cobertura posible, para evitar así complicaciones ante sucesos como este.