No habrá retroactividad en las tasas de palacetes Carmen de los Mártires. El cambio en la ordenanza había supuesto que un grupo de familias que contrataron en el primer semestre de 2016 se encontraran con que tenían que pagar 2.000 euros más por el uso de la explanada, algo que antes no estaba gravado R. I. GRANADA Sábado, 25 noviembre 2017, 01:28

El pleno de la corporación municipal aprobó ayer por unanimidad una moción presentada por el grupo del Partido Popular que pedía modificar la ordenanza fiscal que grava el uso de los edificios municipales. Concretamente, la moción pedía que no se cobrara con carácter retroactivo una nueva tasa que se había impuesto por el uso de algunos espacios municipales, como la explanada del Carmen de los Mártires. Se pedía esta medida porque este espacio es habitualmente contratado para celebrar bodas con más de un año de antelación. El cambio en la ordenanza había supuesto que un grupo de familias que contrataron en el primer semestre de 2016 se encontraran con que tenían que pagar 2.000 euros más por el uso de la explanada, algo que antes no estaba gravado. Con la aprobación por unanimidad, no se aplicará este gravamen con carácter retroactivo.