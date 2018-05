El renacer de la vieja Granada La calle Cuesta Rodrigo del Campo del Realejo muestra un aspecto renovado a lo largo de gran parte de la calle. / Ramón L. Pérez Dos de cada tres licencias de obra solicitadas en 2017 se pidieron en el casco histórico. El Ayuntamiento destaca el papel del turismo mientras que los constructores alertan de las «dificultades» para construir en las afueras ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Domingo, 27 mayo 2018, 02:23

Granada crece por el Centro. Dos años después de que el sector de la construcción despertara de una crisis que lo redujo a cenizas, el resurgir del ladrillo en la capital se está produciendo en los barrios más antiguos de la ciudad. En lugares como el Albaicín, la Magdalena o el Realejo cada vez es menos complicado ver un andamio de arriba a abajo y las cifras del Ayuntamiento confirman lo que muestra un paseo por la vieja Granada. El año pasado casi dos de cada tres licencias de obra que se solicitaron en la ciudad se pidieron en el casco histórico, que está renaciendo de la mano de proyectos hoteleros, pero también gracias a la revalorización del Centro como destino residencial. Los constructores, no obstante, añaden otro elemento a la ecuación. «Apenas hay suelo en las afueras para construir», afirman.

El renacer de la vieja Granada no es casualidad ni fruto de un bandazo político. A lo largo de los años 2014 y 2015 se produjo una transformación del turismo a nivel global como consecuencia de varios atentados terroristas de los que la ciudad se ha beneficiado con un incremento progresivo de los visitantes y una mejora del perfil del turista que llega a Granada. En consecuencia, el sector hotelero de la capital -y también de algunas comarcas de la provincia como la Costa- se ha embarcado en nuevos proyectos, rehabilitando edificios históricos con este fin. Recientemente, por ejemplo, se reabrió el hotel Washington Irving después de dos décadas cerrado, la cadena Marquis se instaló en el antiguo edificio del Banco Santander de plaza Isabel la Católica o el Alhambra Palace reformó por completo sus instalaciones para alcanzar la quinta estrella. Son sólo tres casos que muestran una tendencia generalizada en el Centro de Granada, que mes a mes incrementa su oferta hotelera. Actualmente, por ejemplo, el grupo Hotusa se encuentra levantando frente a la Puerta del Perdón el Hotel Catedral, mientras que al final de la Cuesta de Gomérez el hotel Puerta de las Granadas se encuentra embarcado en una reforma que le permitirá aumentar su oferta de habitaciones y pasar de una a tres estrellas.

201 El 56% de las licencias de obra mayor aprobadas el año pasado se dieron en el casco histórico. 158 Tres de cada cuatro peticiones de obra menor se registraron en los barrios más antiguos de la ciudad. 1 Sólo hubo una petición de licencia de urbanización y se solicitó fuera del Centro de Granada. 69 La mayoría de licencias de parcelación (94,2%) se registraron fuera del 'corazón' de la ciudad. 332 Licencias de primera ocupación, de las que el 66% se concedieron en el casco histórico. 781 Declaraciones responsables de cumplir con los requisitos para una reforma puntual. 3.653 Comunicaciones previas de algún tipo de modificación en una propiedad. 253 Modificaciones de licencia, devolución de fianza y seguimiento de expedientes. 409 Expedientes de disciplina urbanística de carácter sancionador y de restauración.

Pero en el Centro no son hoteles todo lo reluce. Por raro que pueda parecer siguen quedando metros cuadrados por explorar en el casco histórico de Granada. Siguiendo con ejemplos, desde la plaza del Lino se puede contemplar como se está reformando un edificio de varios pisos en la calle Párraga para convertirse a finales del próximo año en una superficie comercial que conectará con una serie de viviendas, locales y garajes de obra nueva a los que se accederá por la calle Gracia. En la otra esquina del casco histórico, en el Realejo, un particular se encuentra reformando el número 4 de la calle Rodrigo del Campo, una calle del barrio sefardí que sin perder el estilo arquitectónico del entorno no da la sensación de tener varios siglos de vida a sus espaldas.

Destino preferido

Esta batería de ejemplos muestra el Centro como destino en el que vivir, comprar o pasar unos días de vacaciones. El concejal de Urbanismo y Licencias del Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, explica que ha aumentado de forma visible el número de reformas de edificios en el casco histórico de la ciudad. «Entendemos que la actividad en el Centro se está regenerando por el importante número de licencias de obra mayor que se están concediendo», expone Fernández Madrid, que evidencia una tendencia de cambiar los usos de inmuebles que nunca se utilizaron para vivir -edificios de oficinas, por ejemplo- para transformarlos en oferta hotelera.

La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada encuentra varias causas en la reactivación de la actividad en el Centro de la ciudad. «Granada está creciendo hacia dentro», asegura convencida la organización, que afirma que el perfil del comprador de una vivienda se ha transformado por completo a lo largo de las crisis económica y esto está provocando que las propias empresas constructoras y promotoras hayan tenido que cambiar el 'chip' para remontar el vuelo. «El usuario prefiere ahora estar cerca de un centro urbano neurálgico, con mejores servicios. Hemos pasado de querer vivir a las afueras en amplias casas con piscina privada a desear estar cerca del Centro con mayor conectividad. Nos encontramos ahora mismo con cientos de viviendas unifamiliares en el área metropolitana que no se venden porque no es lo que la gente quiere», argumenta la ACP.

A ello se une un problema visible para el crecimiento de la ciudad: la escasez de suelo. Salvo zonas puntuales en los distritos Chana, Norte y Beiro que quedaron sin completarse antes de que llegara la crisis económica, las posibilidades de Granada para crecer en las afueras son muy limitadas. «Hay suelo en Ogíjares, en Armilla, en el área metropolitana. En Granada actualmente no hay zonas de ensanche de la ciudad clara como puedan existir, por ejemplo, en Córdoba», explica la ACP, que reconoce que está habiendo progresivamente una 'fuga' de empresarios a las afueras porque las dificultades para construir son menores.

Problemas

Entre esas dificultades se sitúan los problemas para obtener una licencia en la capital, que la pasada semana enfrentaron a promotores y constructores con el Ayuntamiento de Granada. La ACP denunció que el área de Urbanismo del Consistorio «bloquea inversiones» de más de 40 millones de euros por la lentitud en los trámites de las licencias ya que «la falta de organización y personal alarga el trámite de concesión de licencias más de doce meses». Y añaden los promotores y constructores que el número de peticiones no es, a su juicio, tan alto como para provocar este retraso en Urbanismo. «Desde 2008 a 2016 hay una gran crisis económica en la que prácticamente se paralizó todo. Cuando se reactiva se había tomado como normal una actividad cercana a lo nulo y parece que son demasiados los documentos que entran, pero no es así. No pretendemos que los técnicos corran más a la hora de conceder una licencia o que lo hagan de una forma más rápida o menos sesuda. Queremos que el expediente no esté cogiendo polvo durante ocho meses», desarrolla la ACP.

Nuevas medidas

El área de Urbanismo no coincide con la crítica de los empresarios y añade que se han adoptado medidas a lo largo del pasado año para mejorar la efectividad de los servicios de licencias y su tramitación. Entre las actuaciones llevadas a cabo se encuentra la unificación de todos los técnicos de licencias, sin distinción de zonas, «para lograr un mayor equilibrio de la carga de trabajo». También se ha procedido a la restricción del horario de atención al público a dos días por semana «para optimizar su dedicación», a cubrir de forma inmediata las bajas por maternidad en puestos de arquitectura técnica y auxiliar administrativo y a disponer de personal de prácticas «como apoyo a las actuaciones de inspección urbanística y comprobación documental de expedientes de licencia».

Todo ello, explica Urbanismo, a pesar de que el «desarrollo de la tramitación de los expedientes de licencias» se ha visto afectado por el «volumen inédito de solicitudes de primera ocupación relacionadas con viviendas con fines turísticos», la no cobertura de bajas o de puestos desaparecidos y la dedicación de dos técnicos de licencias para el «apoyo al equipo de redacción de la revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albaicín». El responsable de Urbanismo y Licencias, Fernández Madrid, añade que desde el equipo de Gobierno municipal se criticó la «estrategia» de la ACP y consideró que el trabajo de este organismo «no consiste en atacar al Ayuntamiento y ni mucho menos al área de Licencias, que está haciendo un trabajo excepcional y así lo avalan los datos».

Urbanismo ha unificado los técnicos de Licencias sin separar zonas para agilizar la expedición

El incremento de las peticiones de licencias, unido a la citada escasez de suelo en la ciudad y el auge turístico, plantea al Ayuntamiento de Granada una nuevo quebradero de cabeza para los próximos años: no convertirse en la Venecia española. La pérdida de población en el último lustro, contrarrestada en parte por los cambios en el perfil del comprador, alerta de que Granada y determinadas zonas como el Albaicín se están vaciando, ya que para los propietarios resulta mucho más rentable alquilar las viviendas como pisos turísticos, ya que en sólo una semana es posible recaudar lo que se le cobraría mensualmente a un inquilino medio. Miguel Ángel Fernández Madrid reconoce que existe «un problema» que es evidente por el cambio de viviendas de uso residencial a turístico. «Habrá que buscar algún híbrido que nos obliga a pensar cómo ponerle coto a los cambios de uso», explica Fernández Madrid que incide en su deseo de que el uso mayoritario en barrios como el Albaicín, el Realejo o el Sagrario «sea el residencial». Es el reto al que se enfrenta la ciudad para que la vieja Granada renazca con granadinos y no se convierta en una 'ciudad-museo'.