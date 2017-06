Rechazan indemnizar a un leñador al que una rama le fracturó el cráneo Imagen de archivo. / EFE El trabajador, que pedía a su empresa 95.000 euros por daños y perjuicios, no llevaba puesto el casco que se le había suministrado Y. HUERTAS Granada Viernes, 30 junio 2017, 02:13

El casco es un elemento de protección básico en determinados trabajos. El empresario está obligado tanto a suministrarlo a sus empleados como a velar por su utilización. Si el patrón cumple y el empleado no se lo pone, en caso de accidente la culpa del segundo entra en juego con todas las consecuencias legales. Así ha ocurrido en un accidente que sufrió, en 2011, un leñador de Granada que se fracturó el cráneo al caerle encima una rama y no llevar el casco puesto.

La batalla judicial de este trabajador ha acabado en el Tribunal Supremo (TS), que le ha dado la espalda. A través de un auto dictado el 18 de abril y al que ha tenido acceso IDEAL, la Sala de lo Social del alto tribunal ha inadmitido el recurso que el leñador interpuso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de dejarle sin indemnización. El hombre pedía cerca de 95.000 euros por daños y perjuicios derivados de aquel accidente laboral, pero el TSJAno acogió su petición, avalando a su vez el fallo del juzgado de lo Social de la capital donde aterrizó por primera vez el asunto.

En Fuente Vaqueros

El siniestro sucedió en una chopera de Fuente Vaqueros. El hombre, que tiene ahora más de 50 años, sufrió el accidente el 11 de febrero de 2011, cuando «se encontraba preparando troncos para su traslado y le cayó en la cabeza la rama de un álamo, produciéndole hemorragias y fracturas varias en el cráneo». A causa del accidente, el leñador, que había sido contratado por la empresa como peón talador de maderas y árboles tan sólo un mes antes, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

El hombre estuvo hospitalizado tres semanas y tardó en curarse casi un año y medio. En junio de 2012, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión, pues le quedó, entre otras secuelas, un «deterioro leve de las funciones cerebrales superiores integradas». También presenta un «síndrome postconmocional», torpeza de movimientos y se encuentra limitado para tareas que requieran una carga física.

Se da la circunstancia de que la Inspección de Trabajo levantó tras el siniestro una acta de infracción a la empresa, al declarar su responsabilidad en la producción del accidente. Le impuso una sanción y una propuesta de recargo de prestaciones, según se desprende de la resolución que emitió el alto tribunal andaluz.

A raíz del accidente, que dio lugar asimismo a una investigación penal en los juzgados de Santa Fe que acabó siendo archivada, el leñador demandó a la empresa para la que trabajaba, que había sido a su vez contratada por otra para las tareas de limpieza y desbroce de la madera procedente de la tala de la chopera. También dirigía su demanda contra la compañía aseguradora de la entidad. Pedía ser indemnizado, pero el Juzgado de lo Social número 6 de la capital –el primero en pronunciarse en este pleito–, desestimó su petición. Eso ocurrió el 23 de abril de 2015 y el trabajador recurrió ante el TSJA, que confirmó la absolución de las empresas y de la aseguradora.

El casco, intacto

El TS recuerda que el TSJA concluyó que el empresario, como «deudor de seguridad», cumplió en este caso con su obligación de proporcionar al trabajador una protección eficaz en materia de seguridad e higiene, «adoptando las medidas de protección necesarias para impedir el accidente pues suministró un casco al trabajador que no se puso». De hecho, el casco no tenía ni un solo arañazo ni signo de impacto o deformación.

La sentencia del TSJA ahora confirmada consideró que «el descuido» o «falta de diligencia» de un trabajador «determina la culpa exclusiva de dicho trabajador». Y es que en este caso, si el leñador hubiera tenido puesto el elemento de protección que le suministraron sus jefes, el accidente se hubiera evitado o al menos aminorado, teniendo en cuenta que se estaban cortando ramas y existía la posibilidad de que en cualquier momento le pudiera caer una.

Al mismo tiempo, el TSJA estableció que «el empresario acreditó haber adoptado toda la diligencia exigible y no incurrió en responsabilidad alguna, ya que el resultado lesivo se produjo por negligencia exclusiva, no previsible del propio trabajador, y no evitable por el empresario».

Es más, en sus razonamientos, los magistrados del alto tribunal andaluz indicaron que «no se puede exigir una vigilancia constante y en cada minuto de que el trabajador se encuentre con el casco puesto, ya que esa responsabilidad sería absoluta, absorbente y exageradamente impuesta e imposible de cumplir».

El Tribunal Supremo no admite el recurso porque descarta que el fallo del TSJA en este caso sea contradictorio con otro.