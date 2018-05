Del Realejo hasta Portugal

Hoy es ocasión de hablar de personas que sacan tiempo de donde no lo hay. A Victoria Casas sus responsabilidades en la asociación de vecinos del Realejo, a la que ha pertenecido hasta hace apenas unos días, le dejaron espacio para diseñar -algo en lo que está volcada desde 2012- y también para viajar. Precisamente, las visitas a su hija pequeña, estudiante de Erasmus en Portugal, le han inspirado su última colección 'Me he enamorado del país', que lleva por nombre 'Flamenco y fado', que ayer se presentaba brillantemente en el Cuarto Real de Santo Domingo en una mañana soleada que brilló aún más con casi una treintena de propuestas para vivir nuestras fiestas de la forma más tradicional, pero con nuevos aires.

Inspiraciones del estilo manuelino, los azulejos portugueses, los detalles más típicos o la histórica revolución de los claveles; todo ha sido estudiado para sacarle partido en trajes de gitanas, vestidos de aire flamenco para el día e incluso vaqueros con mantones de manila.

Todo estaba preparado al detalle. Desde las modelos hasta los complementos y el estilismo, del que fue responsable la firma Grupo Insúa, con Conchi González Insúa a la cabeza -otro ejemplo de sacar tiempo al tiempo- que, además, se acaba de incorporar a la junta directiva de la asociación en el cargo de vicepresidenta.

Una junta que preside Alejandro Corral y en la que están también Pablo de Stexhe, al que estuve saludando y me presentó a José Luis Bonal y Rafael Peñafiel, ambos médicos, al igual que la mujer de este último, Pilar Burkhard que asimismo es vocal de la junta que se completa con los nombres de Elena Quesada, María Dolores Idáñez, Irene Medina, Luis Javier Fernández y Carmen Robledillo. Este grupo destacado se ocupará de seguir trabajando por el barrio, como ya lo hicieron Piedad Cardenete y Carmen Nestares, que no faltaron a la cita de la moda y del trabajo de su amiga, a la que no vi muy nerviosa, a pesar de la responsabilidad que se le venía encima. Me dijo que había estudiado mucho para preparar esta quinta colección en la que había contado con la ayuda de su hija Victoria y su novio Felipe García, y también de Enrique, otro hijo.

Disfrutamos del arte de la escuela de Mariola de Burgos a la que vi charlar con mi compañera Rakel Romero; y hubo poesía gracias al Grupo Antígona Granada de Teatro que dirige otro buen amigo, Eloy Fructuoso; y no faltó la música en las voces de Iván Centenillo y Ana Mochón, que hicieron un espléndido trabajo acompañados de la guitarra de Josele de la Rosa.

El público llenaba el interior y parte de los jardines del Cuarto Real, donde una alfombra roja acogió los modelos que se llevaron muchos aplausos. Entre las caras conocidas, el senador Sebastián Pérez y concejales como las responsables de Turismo y Cultura, Raquel Ruz y María de Leyva y una amplia representación del grupo popular, con Rocío Díaz incluida.

Y estaba Manuel Linares, que me contaba que en la próxima semana cultural se va a poner en marcha un concurso fotográfico con su nombre. Más que merecido por su entrega al barrio, a sus amigos y a su máquina con la que plasma el día a día de las cosas que merecen la pena. Enhorabuena.