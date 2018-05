Quiero comprar un piso a un propietario que lo ha heredado, ¿me darán la hipoteca?

Estoy interesado en comprar un piso que el propietario, al morir su madre, ha adquirido recientemente por herencia. No obstante, no sé si iniciar las negociaciones pues he oído que en estas circunstancias los bancos no me concederán la hipoteca hasta transcurridos dos años de la muerte. ¿Es cierto?

El artículo 28 de la Ley Hipotecaria establece que 'las inscripciones de fincas o derechos reales adquiridos por herencia o legado no surtirán efecto en cuanto a tercero hasta transcurridos dos años desde la fecha de la muerte del causante, exceptuándose las inscripciones por título, de herencia testada o intestada, mejora o legado a favor de los herederos forzosos'.

Por tanto, tratándose de una inscripción en favor de herederos no forzosos habrá que esperar dos años a que la inscripción de una finca en el registro de la propiedad surta efectos respecto de terceros, circunstancia ésta que podría disuadir a las entidades financieras a la hora de conceder una hipoteca para evitar verse afectadas por los posibles vicios de la herencia de aparecer en este plazo un heredero con mejor derecho.

No obstante, usted adquiriría de un heredero forzoso, que según el artículo 807 del Código Civil son: 1. Los hijos y descendientes respecto de sus padres y ascendientes. 2. Los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. 3. El viudo o viuda. Por tanto, la citada cautela de los dos años no sería aplicable en este supuesto y las entidades financieras no deberían ponerle trabas por este motivo.

Tecnocasa