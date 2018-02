"Puedo decir a boca llena que no se respeta la presunción de inocencia" Miguel Campos García posa delante de la Puerta de la Justicia de la Alhambra. / ALFREDO AGUILAR Miguel Campos García, guía turístico, absuelto en el ‘caso Alhambra’ tras trece años de pleito CARLOS MORÁN GRANADA Lunes, 26 febrero 2018, 01:37

«¿Cuándo fue la última corrida de toros en el Palacio de Carlos V?» La pregunta es verídica. Lo cuenta Miguel Campos García (Granada, 1964), guía de la Alhambra, un oficio que también ejercieron su padre y su abuelo. Y no es lo más raro que ha escuchado. En su profesión, explica, hay que saber un poco de todo porque nunca se puede prever por dónde le van a salir a uno los clientes. La curiosidad de los viajeros es inabarcable: cultura, historia, patrimonio, política, gastronomía, meteorología... Y, a veces, sus despistes también son inmensos. «Durante una visita a la Alhambra, unos americanos me comentaron que no habían visto muchos destrozos de la guerra. Les respondí que era normal, porque la guerra había terminado hacía más de medio siglo. Y ellos, que no, que había sido hacía poco, durante el mandato de Ronald Reagan. Creían que estaban en la isla de Granada (que fue invadida por tropas estadounidenses en 1983)», recuerda el actual presidente de la Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio de Granada la monumental confusión, y nunca mejor dicho.

Con estos antecedentes, seguro que Miguel pensaba que estaba preparado para hacer frente a las situaciones más inesperadas... hasta que fue imputado en el denominado caso Alhambra. Trece años después –su calvario empezó el 28 de diciembre de 2005–, que se dice pronto, él y otros 39 acusados han sido absueltos con todos los pronunciamientos favorables. «Ha sido una pesadilla», afirma. No habla por hablar. Durante los casi tres lustros que ha durado el proceso, le ha dado tiempo a superar un linfoma y a aprender mucho Derecho... a su pesar, claro.

El resumen de esta larga desventura lo escribió a mano en un papelito de color azul que leyó en la última sesión del juicio oral para reivindicar su inocencia, esa que ahora le ha sido reconocida en una sentencia. Miguel afirma emocionado que ese manifiesto irá siempre con él, que no lo va a tirar jamás. Dice así: «Tengo la conciencia muy tranquila. Nunca he cometido ningún tipo de ilegalidad. Nunca me he apropiado de nada de nadie porque, gracias a Dios, no he tenido necesidad. Nunca he comprado la voluntad de nadie, no he hecho cohecho, porque tampoco he tenido necesidad y me parece denigrante. Y yo, tercera generación de guías, ¿¡cómo voy a dañar la Alhambra!? Al revés, si he tenido problemas, ha sido por defender la Alhambra». Ese fue el discurso que pronunció Miguel ante el tribunal que, tras trece años de pleito, le ha exonerado.

–¿Cómo está?

–Estamos como en una nube. Nos sentimos extraños. No es que pensáramos en el tema todos los santos días, pero sí muchos días... Te levantabas y decías: ¿Qué pasará? Y ahora ya sabemos que es una cosa que está acabada, que ya no forma parte de nuestra vida.

–¿Cómo se enteró de que había sido absuelto?

–La tarde de antes, alguien nos dio un chivatazo piadoso: ‘Mañana sale’. Pero, claro, era la tercera vez que nos decían: ‘Mañana sale’. Eso también ha sido muy malo. Después de tanto tiempo, no acababa de llegar la sentencia. Creo que los jueces no se pueden ni imaginar lo que significa todo eso... Pero, bueno, nuestro abogado, Vicente Tovar, ya nos confirmó que teníamos que pasar a recoger la sentencia a las diez de la mañana. No fuimos capaces de ir hasta la Chancillería, esperamos en Los Manueles y nuestro abogado ya nos dijo con los brazos abiertos: «Todo bien». Nos abrazamos y lloramos... Y llamé a mi mujer y le dije:«Todo bien».

–¿Lo celebraron de alguna forma especial?

–La celebración todavía está pendiente. No hemos tenido ocasión y, por otra parte, hay personas cercanas a nosotros que no les ha salido bien. La alegría no es completa. Y queda raro celebrar... Es que eso de que te acusen de estafa...

–Usted estuvo acusado de apropiación indebida, cohecho y daños al patrimonio histórico, que no era poca cosa.

–Y nos han absuelto con todos los pronunciamientos favorables, que parece una tontería, pero no lo es. Es muy importante. Quiere decir que no se ha encontrado nada de nada de ninguna de las cosas que nos acusaban.

–¿Qué es para usted la justicia?

–Ser absolutamente ecuánime y actuar con rectitud sin atender a presiones políticas ni económicas.

–¿Se respeta la presunción de inocencia en España?

–Puedo decir a boca llena que en España no se respeta la presunción de inocencia. Creo que ni siquiera la justicia respeta la presunción de inocencia. El imputado no siente que se respete su presunción de inocencia.

–¿Odia a alguien?

–A una persona que no conozco, a quien me señaló para que me imputaran. No sé si me moriré sin saber quien fue esa persona, la que dijo sin pruebas «pues yo creo que Miguel Campos tiene algo que ver». Es que todavía no sé por qué he estado acusado en el caso Alhambra. Tenemos una queja muy grande contra la Junta de Andalucía porque no retiró la acusación contra nosotros cuando el fiscal sí lo hizo. Nos han mantenido acusados y no ha habido nada.

–¿Tiene previsto plantear alguna reclamación por el atraso?

–Esta semana que viene tenemos una reunión con nuestros abogados porque ellos ven bastante claro que podemos reclamar daños. Esto de las macrocausas es mucho ruido y pocas nueces.

–¿Le han quedado secuelas?

–Ahora tomo el doble de pastillas para la tensión que tomaba antes. También tengo una máquina para la apnea que antes no tenía. Igual es casualidad... No tengo ninguna prueba científica de que haya una relación causa-efecto. Y además me he tratado de un linfoma durante tres años. Afortunadamente se me ha borrado con dos años de quimioterapia. Insisto, no digo que haya causa efecto, pero ahí está...

–¿Qué ha sido el caso Alhambra?

–Una pesadilla que queremos olvidar cuanto antes. Ha sido una pesadilla... Ahora que estoy fuera me pregunto: ¿Cómo he podido aguantar tanto? Pero es que el ser humano se acostumbra a todo.