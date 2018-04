«En el pueblo también se va la luz por la 'maría'»

La comarca de los Montes Orientales y sus habitantes vienen sufriendo desde hace ya varios años -coincidiendo con el 'boom' de los cultivos de marihuana en toda la provincia-, y de manera continuada, cortes en el suministro eléctrico. En algunas ocasiones se trata sólo de micro cortes pero en otras muchas son de mayor duración.

Estas interrupciones afectan transversalmente a toda la vida de los pueblos, viéndose afectados domicilios, empresas, oficinas municipales, alumbrado público, colegios, consultorios médicos, restaurantes, cooperativas agrícolas y ganaderas, con el consiguiente menoscabo en la calidad de vida, salud, economía, y derechos de las personas. Estos acontecimientos perjudican la vida diaria de los vecinos, la actividad económica de los pueblos y la prestación de servicios públicos como, por ejemplo, el del suministro de agua. «Aquí en Píñar se va la luz y casi siempre es por los cultivos de la marihuana que en los últimos años parece que no dejan de crecer», confiesa un vecino del municipio que prefiere no dar su nombre «para no buscarme problemas con quienes tienen la marihuana».

Por estos motivos y la ausencia de soluciones, las instituciones de la comarca han decidido unirse desde diciembre de 2017, para constituirse como la 'Plataforma de Afectados por los Cortes del Suministro Eléctrico de los Montes Orientales'.

Esta plataforma de afectados ha pedido auxilio y ha solicitado reuniones a los Defensores del Pueblo Andaluz y Español debido a la falta de soluciones. Ambos expedientes han sido registrados y tramitados por las oficinas de los defensores en este mes de febrero y el colectivo espera que, de esta forma, se interpele a la empresa para solucionar la problemática «a la mayor brevedad posible».

Los problemas colaterales por los cultivos de la marihuana no solamente están concentrados en los pueblos de los Montes, Pinos Puente, Atarfe, la zona norte de la capital granadina, la zona del poniente granadino... los problemas con los cortes de luz provocados por el cultivo de marihuana no dejan de repetirse.

No son pobres

«En Pinos Puente se sabe muy bien quien se dedica a la marihuana porque son los mismos que antes estaban dedicados a otras cosas peores. Lo triste es ver como esta gente se beneficia de ayudas sociales y después te los encuentras con toda la familia en los restaurantes y bares cenando o comiendo, lo cual demuestra que no son tan pobres y sólo están aprovechándose de nuestro dinero público», señala Juan Manuel, un trabajador autónomo de Pinos Puente. La marihuana también genera mucho dinero negro en una provincia como Granada.