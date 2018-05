PP y PSOE 'sacan' al centro lorca de la pelea política El pasado 8 de mayo se produjo una reunión en Madrid que presidió el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, Paco Cuenca (PSOE)y Sebastián Pérez (PP) poner paz en asuntos de cultura y patrimonio como el Centro Lorca o la rehabilitación de la muralla del Albaicín QUICO CHIRINO Domingo, 20 mayo 2018, 02:36

Los políticos suelen convocar a los medios de comunicación cuando quieren anunciar cosas que para ellos son importantes y que para los periodistas, en demasiadas ocasiones, resultan intrascendentes. En cambio, cuando despachan los asuntos interesantes –y cuando conspiran– lo hacen en privado. La misión del periodista es, precisamente, desvelar esos encuentros que –por motivos diferentes– se han querido mantener reservados.

El pasado jueves la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Andalucía entregó en Granada sus premios anuales. La organización –que no el gobierno andaluz– había anunciado la presencia de la presidenta de la Junta. Pero Susana Díaz no se detiene en Granada en visita oficial desde hace medio año. Iba a presidir en marzo en la capital la entrega de los Premios Clara Campoamor del PSOE-A pero el acto se suspendió tras aparecer en las horas previas el cuerpo del pequeño Gabriel.

Algunos referentes del socialismo granadino empiezan a sospechar de esta visible ausencia de sus líderes regionales –salvo excepciones como la del consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, o la consejera 'local', María José Sánchez–. Es como si «pasearán sobre brasas y pasaran de puntillas por Granada», reflexiona un dirigente provincial.

Este vacío lo aprovechan PP y Ciudadanos. En la gala del pasado jueves de la AJE, se disputaron las simpatías del sector empresarial. Y ya que estaba, el candidato popular a la alcaldía de la capital, Sebastián Pérez, aprovechó para acercarse y mantener un 'aparte' con el líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín; por lo que pueda pasar. Hizo de introductora la portavoz del PP en el Parlamento, Carmen Crespo.

La cita en Madrid

La ausencia de los primeros referentes no es solo achacable al PSOE. Repasen de cabeza los nombres de los líderes regionales que han visitado –que se sepa– el Centro Lorca tras la llegada de la primera exposición del legado del poeta. Tranquilos, que no les falla la memoria.

Sin embargo, el Centro Lorca y la liquidación de sus cuentas se han situado en el foco del debate político. El PP amagó con llevar unas supuestas irregularidades a la fiscalía pero su grupo retiró la moción horas antes –más bien minutos– de que se celebrara el pleno. Las presiones habían sido de altura. Entre otras cosas porque algunos de los documentos puestos en entredicho están firmados por el propio Gobierno central.

El Ministerio de Cultura ha intervenido para templar. El pasado 8 de mayo se produjo una reunión en Madrid que presidió el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo. A la cita acudieron Sebastián Pérez y Rocío Díaz, por parte del PP;y el alcalde de Granada, Paco Cuenca, junto a su teniente de alcalde Ana Muñoz. Se habló de alejar de la controversia política asuntos como el Centro Lorca o la rehabilitación de la muralla del Albaicín, otro proyecto donde colaboran Gobierno y Ayuntamiento y que se ha desbloqueado recientemente tras años de abandono.

Esto no significa que alguno de los protagonistas no mantenga dudas sobre varios documentos y anexos del convenio del Centro Lorca. Pero, de momento, el encuentro del día 8 ha evitado que se formé un dos de mayo.

Asesores bajo sospecha

No se trata de Emucesa. El viernes, la concejala de 'Vamos, Granada' Marta Gutiérrez –la única que pertenece al partido– presentó un recurso de reposición contra un acuerdo de la junta de gobierno del pasado 11 de mayo. Ese día se decidió reducir a uno solo el número de asesores del grupo, al menguar tras ser apartada del mismo Pilar Rivas –ahora no adscrita–. Al margen de la decisión en sí misma, la polémica reside en la elección de la persona. Marta Gutiérrez planteó un nombre –según relata–, mientras que Luis de Haro –el concejal que no se va de 'Vamos, Granada' porque no pertenece a 'Vamos, Granada'– defendió otro. Y esta última persona es la que se mantiene como personal eventual del grupo.

El asunto es más serio. Marta Gutiérrez ha advertido al alcalde y denunciado en la Inspección de Trabajo que tanto esta asesora como otra ya cesada «no hacen funciones para el grupo de 'Vamos, Granada' ni acuden a las dependencias del mismo desde el 26 de febrero, en un caso, y desde el 12 de marzo, en otro, (...) por motivos médicos que comunicó a través de un correo sin que haya respondido al requerimiento de que los acredite».

Una polémica de 'Vamos, Granada' en la que el gobierno municipal no tiene ningún interés –que se sepa– pero que podría exponerle a un contencioso –o algo más– como no la resuelva pronto.