El PSOE se queda sin apoyo para aprobar el expediente del IBI Alfredo Aguilar La oposición ha vetado hoy en pleno extraordinario la propuesta del equipo de gobierno para tratar de cumplir el plan de ajuste; el IBI subirá el 4% de forma general M. V. C. GRANADA Martes, 9 enero 2018, 13:50

El equipo de gobierno del socialista Paco Cuenca no ha logrado hoy apoyos para iniciar el debate aprobar inicialmente el expediente del IBI. Se trataba del intento del gobierno local de cumplir el plan de ajuste para ir reduciendo los noventa millones de euros de deuda que acumulaba el Consistorio, tras no haber logrado apoyos para las ordenanzas fiscales. Sin embargo, el voto en contra del PP y Ciudadanos corta la posibilidad de que este expediente se presentara a exposición pública y recibiera alegaciones. El PSOE trataba de establecer una subida menor del IBI para viviendas y pequeños comercios, pero al no tramitarse el expediente la subida será general del 4%.

Con este voto negativo, la portavoz del PP, Rocío Díaz, ha querido hacer hincapié en que el gobierno socialista no tiene apoyos en el salón de plenos y ha retado de nuevo al primer edil a presentar una moción de confianza para sacar los presupuestos adelante. Cabe recordar que el voto en contra del PP ya fue determinante para que no se aprobaran las ordenanzas fiscales, pese a que unas semanas antes se habían abstenido los populares para que el plan de ajuste fuera aprobado.

Ciudadanos ha votado en contra recordando que ya se opusieron al plan de ajuste y criticando que se suban los impuestos a los ciudadanos.

Vamos, Granada e Izquierda Unida se han abstenido, aunque con críticas al gobierno local, porque consideran que no se debe incrementar el IBI a los ciudadanos. La edil Marta Gutiérrez, de Vamos, Granada, ha votado en contra, siguiendo el resultado de la encuesta telemática que se ha hecho a los inscritos en el censo del partido.

El IBI subirá

Hay que explicar que, desde principios de año, entra en vigor la subida del IBI del cuatro por ciento que establece el Gobierno para los valores catastrales de la ciudad. Esta actualización fue solicitada por el gobierno municipal del PP antes de perder la alcaldía. La propuesta que hoy traían los socialistas era la de amortiguar esa subida para las viviendas y los pequeños comercios, dejándola en un tres por ciento, mientras que se subía para las grandes superficies y los inmuebles con alto valor catastral. Al no haberse iniciado la tramitación del expediente, la subida será del cuatro por ciento para todos los inmuebles. Sin embargo, no se cumplen otros puntos incluidos en el plan de ajuste, como la retirada progresiva de la bonificación por domiciliación bancaria del recibo, por lo que no se cumplirán los ingresos previstos en este plan presentado al Gobierno para ir saneando las cuentas.