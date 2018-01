El PSOE de Granada exige a Emucesa "que acuda a los tribunales" por los contratos fantasmas "Estamos ante un hecho de una extrema gravedad, comparable a los casos de presunta corrupción urbanística que provocaron la detención del anterior alcalde del PP, su concejala de Urbanismo, y que mantiene acusados a 6 de sus actuales 11 concejales en el Ayuntamiento de Granada" R. I Sábado, 20 enero 2018, 17:04

El secretario de Política Municipal del PSOE en la ciudad de Granada, José María Corpas, en referencia a la información adelantada por Ideal, ha exigido al consejo de administración de la empresa encargada de gestionar el cementerio de Granada, EMUCESA, “que no se lo piense dos veces y acuda de manera inmediata a los tribunales, tal y como indica el informe jurídico que ha elaborado la misma empresa, tras darse a conocer que el Partido Popular contrataba allí a militantes de su formación que no pisaban su centro de trabajo. Estamos ante un hecho de una extrema gravedad, comparable a los casos de presunta corrupción urbanística que provocaron la detención del anterior alcalde del PP, su concejala de Urbanismo, y que mantiene acusados a 6 de sus actuales 11 concejales en el Ayuntamiento de Granada”.

Corpas entiende que “los responsables del Partido Popular implicados en esta trama corrupta, el ex edil Eduardo del Moral, y María Francés, anterior consejera delegada de la empresa y aún consejera de la misma, tienen muchas explicaciones que dar, entre ellas la comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos, y lo que deben hacer es darlas en sede judicial”.

A juicio del responsable de Política Institucional de los socialistas de la capital granadina “el PP, durante 13 años usó a la ciudad, se sirvió de ella para construir una presunta red clientelar destinada a satisfacer los intereses personales de sus dirigentes, tanto en la provincia como en la capital, todo bajo la batuta de Sebastián Pérez, presidente del PP granadino. Fruto de ello es este caso en el que no les importó malgastar más de 300.000 euros en sueldos para personas que sólo estaban, no para cumplir con lo que sus contratos decían, sino para obedecer a su partido, a través de una situación tan irregular como extremadamente grave. Se sabe que todos ellos son personas íntimamente relacionadas con el funcionamiento orgánico del PP, y que se extendió a todas las estructuras de la formación, desde Nuevas Generaciones, la agrupación juvenil de los populares, hasta concejales de otras localidades”.

El portavoz socialista afirma que “la sociedad granadina no entendería que el consejo de administración de EMUCESA no tomara la decisión de acudir de manera inmediata a los tribunales para poner en manos de la Justicia el enésimo caso de corrupción del PP, y no solo porque el propio informe de los servicios jurídicos de EMUCESA parecen abrir la oportunidad para ello, sino porque el señor del Moral y la señora Francés tienen muchas explicaciones que dar por situar de nuevo a Granada en el mapa nacional de la corrupción, donde el PP siempre se ha movido con lamentable comodidad, tal y como acreditan, por ejemplo las operaciones Nazarí o Serrallo en Granada, o el caso Gürtell que en este momento se está juzgando en la Audiencia Nacional”.