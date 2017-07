El PSOE exige al PP que abandone de una vez por todas la 'doctrina Sebastián', una estrategia "nociva y lesiva para la ciudadanía" Olga Manzano denuncia que al PP "le faltan principios y escrúpulos y le sobra maldad cuando arremete contra personas honestas o instituciones socialistas sin la presunción de inocencia" R. I. Granada Lunes, 3 julio 2017, 13:27

El PSOE de Granada ha exigido al PP que abandone de una vez por todas la “doctrina Sebastián” esa estrategia nociva y lesiva para la ciudadanía que consiste en “machacar, trillar y denunciar por denunciar cargos socialistas para lincharlos y después pedirle su dimisión”.

Tras conocer la sentencia absolutoria de la Audiencia provincial al exalcalde de Iznalloz y exdiputado provincial, Mariano Lorente, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, Olga Manzano, ha criticado duramente el que Ciudadanos lo pusiera en su punto de mira, así como el linchamiento y al fusilamiento político al que ha sido sometido el socialista por del PP.

“A los dos partidos le ha comido la lengua el gato”, ha dicho la socialista, quien ha señalado que “han pasado tres días y no los hemos oído decir ni pío ni pedir disculpas públicas, especialmente al PP, al conocerse que todas sus acusaciones han sido falsas y un montaje”.

Mariano Lorente “es una persona que siempre ha actuado conforme a la ley para ayudar a sus vecinos y a las familias más necesitadas”, ha aseverado.

Mariano Lorente asegura que “las puertas de un Ayuntamiento tienen que estar siempre abiertas para buscar soluciones pero nunca para crear problemas innecesarios y derrochar recursos públicos”

Además, ha subrayado que “es un político honrado y honesto que siempre ha estado a la altura de las circunstancias, tanto en su responsabilidad como alcalde de Iznalloz, como de diputado provincial, cargo al que renunció voluntariamente como diputado para no ser el obstáculo que impidiera un acuerdo en el Ayuntamiento de Granada”.

Para la socialista, esta sentencia también ha dejado, otra vez más, a los dirigentes provinciales “en evidencia”. Queda constatado que “les faltan principios y escrúpulos y le sobra maldad cuando arremeten contra personas honestas o instituciones socialistas sin la presunción de inocencia y sin importarles el daño que hacen. No tienen decencia ninguna”, ha precisado.

Es por ello, que Olga Manzano ha insistido en que el PP “debe dedicarse a lo que debe, que es hacer política para ayudar y mejorar la vida de las personas y no para hacérsela más difícil con sus políticas de recortes; además de trabajar para resolver sus problemas judiciales internos que son muchos y graves”.

En cuanto a todas las falsedades, acusaciones, y conspiraciones que sin pruebas ni datos los populares vierten día tras día, la socialista ha expresado su “estupor” y ha reconocido “sentir vergüenza ajena”.

“Nada de esto es de recibo. El presidente del PP, Sebastián Pérez, ni puede judicializar la vida política ni mandar a sus peones día sí y día también a realizar acusaciones indiscriminadas y declaraciones altisonantes. A ellos no les importa la verdad”, ha remarcado.

Olga Manzano ha mostrado su sorpresa porque “el PP no aprenda. No tome nota de que la mayoría de que la mayor parte de sus denuncias no van a ningún sitio, es decir son archivadas por la Justicia”.

Mariano Lorente

“Desde hace dos años que el PP gobierna en el Ayuntamiento, este partido ha tenido como único objetivo perseguir al PSOE y personalmente a mí para apartarme de la vida pública lo antes posible”, ha dicho el exalcalde de Iznalloz, Mariano Lorente, al mismo tiempo que ha apuntado que “siempre he tenido la conciencia tranquila de haber actuado a beneficio de los que más lo necesitaban”.

Frente a eso, ha comentado, “el PP ha derrochado dinero público en tres causas que ha pagado el pueblo de Iznalloz con sus impuestos”.

Así, ha recordado que “la primera obligación de un alcalde es ayudar a sus vecinos y vecinas, a quienes lo pasan mal independientemente de una ideología y de un partido político.

Mariano Lorente ha incidido en que “las puertas de un Ayuntamiento tienen que estar abiertas para buscar soluciones pero nunca para crear problemas innecesarios y derrochar recursos públicos que hacen falta para cosas más necesarias”.

El socialista ha reconocido además que nadie le pidió que dimitiera: “Tomé la decisión por mi ideología y mi vinculación a un partido en el que tenemos que estar a las alturas de las circunstancias”. Por último, se ha congratulado de que el tiempo “me haya dado la razón”.