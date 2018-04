Las pruebas del AVE avanzan, pero no se ha cerrado ninguna fase y no hay fecha para terminar CHAPA Adif defiende que el túnel de San Francisco en Loja cumple la normativa de seguridad en túneles y rehúsa dar cualquier dato sobre el grado de avance de las pruebas M. V. COBO Domingo, 8 abril 2018, 00:01

El Ministerio de Fomento se ha esforzado desde el inicio de la fase de pruebas en evitar los plazos temporales. Nada se sabe de cuánto pueden tardar, ni tampoco sobre en qué momento se encuentra. En respuesta a un cuestionario remitido por este periódico, Adif aporta algunos datos sobre esas comprobaciones que ya está haciendo la Agencia Estatal de Seguridad. En esas respuestas se apunta que se sigue avanzando en las pruebas, pero no se da por cerrada aún ninguna de las fases de esas comprobaciones. Algunas de ellas van encadenadas y hasta que no se supere un primer nivel, no se puede pasar al siguiente.

En cuanto al posible grado de avance que tienen ya las pruebas, Adif se mantiene en la misma tesis: «Muchas de las pruebas que se realizan exigen alcanzar una ratio de incidencia por kilómetro recorrido, previa a la autorización. Es por ello que es complejo ofrecer un porcentaje del grado de avance». Esta es la respuesta ofrecida a la pregunta concreta lanzada por este medio.

Adif apunta en su escrito que actualmente se está realizando «el ajuste de los elementos instalados para proceder a las pruebas de concordancia de los enclavamientos y del CTC». Los enclavamientos son los dispositivos que permiten guiar a los trenes por unas vías u otras, sustituyendo a los antiguos cambios de agujas. Una vez que se alcance ese hito, «se podrá cerrar el dossier de seguridad relativo a señalización lateral con objeto de generar la documentación correspondiente a la puesta a disposición de la infraestructura para pruebas dinámicas de ERTMS», que son los sistemas de seguridad.

Documentación

Cada comprobación de un elemento de los que componen la línea genera una documentación que acredite que todo está en orden. Con base en esa documentación, la Agencia acredita que ese elemento está en orden.

Tras obtener los resultados de esas pruebas en la señalización, y una vez que se unan a los que se obtengan de las pruebas dinámicas de la infraestructura, «se podrán empezar las pruebas de fiabilidad y simulación comercial en orden a obtener los indicadores de seguridad, fiabilidad y disponibilidad que posibiliten su puesta en servicio». Pero esa es una fase final de las pruebas que todavía no se habría alcanzado, puesto que no se han cerrado las anteriores.

Así, en este mes de marzo se han ejecutado correcciones sobre la infraestructura de vía y catenaria. «También se ha realizado la auscultación de soldaduras por ultrasonidos y siguen las labores de amolado de carril (corrección de su perfil) con la máquina amoladora específica de desvíos».

Paralelamente, «se siguen desarrollando las pruebas de carga de las estructuras de la línea, cuya finalización se prevé para primeros de mayo». Cuando todas estas pruebas concluyan, se podrá iniciar la formación de los maquinistas de Renfe, que deben formarse en esa trazado concreto para conocer sus características. Todavía no ha trascendido qué tipo de máquinas pondrá la operadora para cubrir el servicio de Granada, que incluye ancho internacional y tercer carril.