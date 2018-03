'El Valle Inglés' En el municipio de El Valle existe una escuela, única en Andalucía de estas características, para aprender inglés a través de la inmersión total lingüística y cultural, conviviendo el alumnado con nativos de diferentes acentos Una de las profesoras dando clase en una de las aulas del centro situado en un inmueble de Melegís de titularidad particular. / Rafael Vílchez RAFAEL VÍLCHEZ EL VALLE Martes, 27 marzo 2018, 09:16

Desde hace cinco años en la localidad de Melegís, perteneciente al municipio de El Valle, existe una escuela única en Andalucía bautizada con el nombre de ‘El Valle Inglés’. En este lugar enseñan a hablar y a entender el idioma inglés a través de la inmersión total lingüística y cultural en este idioma sin salir de España. En un marco geográfico único y excepcional como es el Valle de Lecrín se aprende inglés por su alto porcentaje de población inglesa. Carmen Gallego, asturiana y casada con un inglés, es la directora de este centro formado por setenta personas, entre profesores, colaboradores y familias acogedoras.

La filosofía de ‘El Valle Inglés’ consiste en sumergir al alumno el mayor número de horas en el idioma y la cultura inglesa desde el primer momento, ya que de este modo no se desconecta de la inmersión, sacándole el mayor provecho y ganando un nivel de confianza mayor a través de las clases interactivas de aprendizaje lingüístico. También, introducen al alumnado en la cultura y las costumbres del mismo, simulando en muchas ocasiones lo que sucedería en la vida cotidiana a través de situaciones reales como compartir comidas, paseos, etcétera, en compañía de nativos ingleses.

Esta metodología es altamente eficaz, según el profesorado, no solo reduciendo el tiempo de aprendizaje sino como único método que mantiene el celebro inmenso durante 8 a 24 horas diarias en el idioma no permitiendo al celebro cambiar al idioma nativo con lo que se consigue la automatización. El paso por esta escuela supone para el alumnado no solo un aprendizaje del idioma sino toda la inmersión en la cultura inglesa y en una experiencia personal inolvidable.

En ‘El Valle Inglés’ existe un amplio programa de clases y actividades adaptadas a todos los niveles. Profesores titulados y monitores nativos y experimentados acompañan en todo momento a los alumnos. En este lugar se sirven desayunos y almuerzos siempre acompañados por un profesor nativo. Existe también la posibilidad de alojamiento con familias inglesas. También posee este centro atención médica y un seguro de responsabilidad civil.

Cada día de programa se divide en lingüística (clases matinales), social (almuerzo y descansos) y lúdica (actividades); todo enfocándose en la práctica total del idioma. Las clases matinales son totalmente prácticas y dinámicas, donde los profesores, todos nativos titulados con experiencia, ayudarán a interiorizar el idioma y poner en práctica todos los conocimientos en un ambiente familiar y relajado. En cada casa hay un profesor diferente, lo que permite conocer distintos acentos.

En ‘El Valle Inglés’ por la tarde tienen lugar las actividades; cada día se realiza una diferente, siempre enfocadas a la práctica y mejora del idioma, guiadas por monitores nativos ingleses. Estas actividades se realizan en distintos entornos, siendo muy variados (cocina, magia, concurso de fotografía, paseos…), diseñados para consolidar el idioma de forma que salte de traducir a pensar directamente en inglés.