La Unidad de Música de la Academia General Militar ofrece un concierto en Lanjarón con motivo de la Semana de las Fuerzas Armadas El este encuentro se estrenó, por sorpresa, la marcha 'Teniente General Carrasco' compuesta por un vecino de Ugíjar, José Antonio Muñoz Ruiz, para el máximo responsable del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército (Madoc)

Con motivo de la celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas, la Unidad de la Academia General Militar de Zaragoza, dirigida por el capitán Dionisio Sancasto, ha ofrecido un concierto en el Parque 'El Salao' de Lanjarón, organizado por el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército (Mador), situado en Granada capital y con academias en toda España, siendo su jefe el teniente general, José Carrasco Gabaldón, hijo de un brigada de la Guardia Civil de la Alpujarra ya desaparecido, y vinculado a las localidades alpujarreñas de Pórtugos (su abuelo paterno era de este lugar) y Busquístar (el pueblo de su abuela materna).

El alcalde de Lanjarón, Eric Escobedo, la concejala y diputada por la Alpujarra, Carmen Lidia Reyes, la edil encargada de este evento, Toñi Romero, y demás miembros del equipo de gobierno, así como la parlamentaria andaluza, Eva Martín, personalidades civiles, militares, religiosas, asociaciones, y varios centenares de personas de dentro y fuera de Lanjarón asistieron a este encuentro.

Antes de que finalizara el concierto, y por sorpresa, la Unidad de Música de la Academia General Militar estrenó la marcha que lleva el título 'Teniente General Carrasco'. La bella composición es obra del compositor de Ugíjar, José Antonio Muñoz Ruiz. A todos les encantó la marcha. Hubo entrega de placas y recuerdos. La entrada costó un euro y medio. El dinero recaudado ha sido destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer, siendo Montse la responsable de la junta local de Lanjarón. Después hubo en un cercano complejo turístico una degustación de productos del terruño.

Según el teniente general, José Carrasco, <<la celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas pretende fomentar el conocimiento de los ejércitos y estrechar los lazos afectivos con la sociedad y sus instituciones. A los tradicionales actos castrenses, como paradas y desfiles, se añaden actividades deportivas y culturales que tienen a la ciudadanía como protagonista, en unos encuentros orientados hacia la comprensión del trabajo que realizan las Fuerzas Armadas, como garantía de seguridad y paz, dentro y fuera del territorio nacional, impulsados sus componentes por el código moral de servicio establecido en las Reales Ordenanzas. Indicaré también que estoy muy agradecido por mí pero especialmente por los últimos acordes de la marcha 'Teniente General Carrasco' que es parte del himno de la Guardia Civil>>, manifestó.

Por su parte, el alcalde de Lanjarón, agradeció la actuación de la Unidad de Música de la Academia General Militar en su pueblo y la presencia de civiles y militares. Eric Escobedo desveló también que <<como 'cañoneros' que somos la gente de Lanjarón, desde una lejana lucha, y por eso tenemos la réplica de una cañona y varios cañones antiguos distribuidos en nuestro municipio, le he pedido al teniente general, José Carrasco, que nos ceda un gran cañón que esté en desuso y dado de baja para seguir aumentando la exposición al aire libre y decorando también con este tipo de armas pesadas nuestro municipio porque para eso nos sentimos orgullosos de ser 'cañoneros'>>, terminó diciendo.

La Unidad de Música de la Academia General Militar fue creada en 1882 junto con el propio centro de formación de oficiales con sede en Toledo. El 20 de febrero de 1927 esta unidad cambia de guarnición junto al resto de la AGM a la plaza de Zaragoza. Todos sus miembros están en posesión de la titulación musical requerida para formar parte de ella, ya bien como miembros del Cuerpo de Músicas Militares o como militares profesionales de Tropa Especialistas Músicos del ET. En Lanjarón interpretaron: 'Sambre et Meuse', 'Solera Andaluza', 'Fiesta Gitana en el Sacromonte', 'Fiesta en España', 'God save the Queen', 'Puentearenas', 'Lanjarón', 'Moment for Morricone', 'Alte Kameraden Swing', 'Bon jovi Rock Mix' y 'Teniente General Carrasco'.