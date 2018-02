Trescientos euros de multa y cierre del campo del Churriana por la agresión a un árbitro en un partido de cadetes Imagen ilustrativa. / Ramón L. Pérez El padre lo amenazó de muerte por haber tocado a su hijo, recibió insultos de la madre del mismo jugador del Churriana y posteriormente fue alcanzado por el primero, que lo tiró al suelo de un puñetazo en la cara CÉSAR GUISADO GRANADA Jueves, 8 febrero 2018, 13:38

El Churriana ha sido multado con 300 euros, deberá jugar dos partidos a puerta cerrada (ya disputó el primero sin público este fin de semana de forma preventiva) y el equipo cadete resta dos puntos en su clasificación. Además, deberá hacerse cargo de los gastos federativos acarreados por la sanción, como los que derivan de la obligación de tener en los próximos encuentros un delegado de Federación, por lo que el total de la multa podría verse elevado hasta rondar los 600 euros.

Esta ha sido la resolución del Comité de Competición, que da probados los hechos de dos agresiones en el partido del pasado 20 de enero correspondiente a la Tercera andaluza cadete donde un padre pegó un puñetazo al árbitro en el minuto 80 del partido, después de una tángana protagonizada por su hijo, en la que al parecer el colegiado pudo emplearse con ímpetu para separar a dos jugadores. Según este reflejó posteriormente en su escrito del partido, el padre lo amenazó de muerte por haber tocado a su hijo, recibió insultos de la madre del mismo jugador del Churriana y posteriormente fue alcanzado por el primero, que lo tiró al suelo de un puñetazo en la cara.

El árbitro terminó interponiendo una denuncia ante la Guardia Civil presentando un parte de lesiones e identificando a su agresor. Este, el padre del jugador, también denunció al colegiado por una agresión a su hijo cuando iba a separar la trifulca.

Otro menor, del Arenas, también fue golpeado de camino a vestuarios según indicó el colegiado y un miembro del Arenas que se identificó como delegado del equipo más tarde y que dijo ser padre del jugador. Sin embargo esta versión ha sido puesta en entredicho por varios espectadores, mediante un escrito de alegaciones presentado por el Churriana al Comité. No obstante, los federativos han concluido en que estas valoraciones pueden no ser objetivas y que por lo tanto no desvirtúan lo anotado en el acta por el ‘trencilla’.

Cabe señalar que el Churriana actuó nada más conocer los hechos y comunicó que había expulsado al jugador del club por lo sucedido, aunque esto no ha servido como atenuante. Los hechos han sido calificados como graves por el Comité, debido en buena parte a la trascendencia social que han tenido los mismos, llegando a ser objeto de aparición en informativos de televisión de ámbito nacional.

Las penas podrían no acabar aquí ya que el agresor fue identificado y la RFAF ha dado traslado de lo sucedido a la Subdelegación de Gobierno. El partido en cuestión, se reanudará en el minuto 80 el próximo jueves 15 de febrero a las 18:15 horas en el Miguel Prieto. Será a puerta cerrada, con la presencia de un delegado federativo y los gastos que derive el encuentro serán asumidos por el Churriana.