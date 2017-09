Tres empresas solicitan la adjudicación del casino en Granada, Armilla o Monachil Gregorio López, en las instalaciones del Complejo el Capricho. / Alfredo Aguilar Se trata del Complejo el Capricho y las compañías Orenes y Cirsa, esta última asociada con el Hotel Camino de la capital JORGE PASTOR Granada Domingo, 17 septiembre 2017, 01:19

La 'golosina' se llama doce millones de euros. Éste es el beneficio bruto que obtuvieron el año pasado cada uno de los cinco casinos que funcionan en la comunidad autónoma andaluza. El sexto ya se está gestando en Granada. El pasado 26 de agosto finalizó el plazo para que se presentaran las empresas interesadas en adjudicarse la licencia, cuya concesión compete a la Junta de Andalucía. Concretamente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Aunque el procedimiento administrativo no se cerrará hasta dentro de unos meses, este periódico sí ha tenido ya acceso a los nombres de los tres interesados. Se trata del Complejo el Capricho, en Monachil; Orenes, en un edificio que hay en la carretera de Armilla, enfrente de la feria de muestras; y el Hotel Camino de Granada junto a la multinacional Cirsa, en las propias instalaciones hoteleras en el barrio de la Chana. A falta de conocer en detalle cada una de las propuestas -hay previstas presentaciones para las próximas semanas-, las tres cumplen con los dos requisitos básicos del pliego de condiciones. Estar constituidas como sociedades anónimas con un capital social mínimo y desembolsado en acciones nominativas por un importe de 2,5 millones de euros. Y ubicarse en un radio inferior a los treinta kilómetros de Granada.

Ahora la Junta tiene un periodo de nueve meses para valorar cada una de las propuestas y finalizar un proceso que implica, por ejemplo, la remisión del expediente a la Diputación Provincial de Granada y a los ayuntamientos en cuyo término municipal se plantee la instalación del casino. Esto ya ha sucedido.

«Tenemos nuestras instalaciones casi preparadas para darle al 'play'» Gregorio López, Complejo El Capricho

«La localización es idónea por la facilidad de acceso a las zonas turísticas y de hoteles de Granada» Gerardo Sánchez, Alcalde de Armilla

«Nuestro proyecto en Granada es sólido e ilusionante de cara al futuro» Cirsa, Fuentes de la compañía

Notificación

Tanto es así que el consistorio de Armilla remitió ayer una notificación a los vecinos que hay en un radio de cien metros en el entorno de Centro Empresarial Rolifa -antiguo gimnasio Fitness First-, donde Orenes quiere poner en marcha su proyecto. Una comunicación donde el propio alcalde armillero, Gerardo Sánchez, les informaba de las pretensiones de Orenes en el marco de un concurso público convocado por la Junta. Les facilitaba todos los detalles de la localización. Y les adelantaba que toda la documentación recibida se somete a información pública para que en el transcurso de veinte días hábiles registren las alegaciones y sugerencias que se estimen convenientes en el Ayuntamiento. También se insta a ciudadanos y negocios de la zona a que asistan a una reunión con responsables de Orenes el jueves de la semana que viene a las ocho de la tarde.

Gerardo Sánchez ha comentado que el edificio reúne todos los requisitos urbanísticos, aunque no ocultó su preocupación respecto a la receptividad de la zona residencial colindante. «He hablado con alcaldes que tienen instalaciones de este tipo en el centro urbano, aunque en este caso no es así, y todos me han indicado que no se generan problemas de orden público», manifiesta Sánchez, quien reconoce que estamos ante una actividad económica interesante por su capacidad de generar puestos de trabajo e impuestos para Armilla. También considera que la localización es idónea por las facilidades de acceso al centro de Granada, donde se producen los mayores flujos turísticos, y donde se encuentran la mayoría de los hoteles. «No hay estación de metro cercana, pero esto no es inconveniente porque, según los promotores, su público objetivo se desplaza en taxi», asegura el regidor de Armilla.

Otro de los aspirantes es el Capricho, en Monachil, que fue construido en 1999 con la intención de que albergara un casino, entre otros servicios vinculados con la hostelería, el alojamiento y los espectáculos, y que supuso en su momento una inversión de dos mil millones de las antiguas pesetas (doce millones de euros). Gregorio López, gerente del Capricho, indica que tienen un «complejo muy consolidado que, además, se halla en el anillo de Granada, lo que aporta un plus de discreción a los potenciales clientes». A ello hay que sumar que el Capricho ya dispone de un hotel casi de lujo, salas de espectáculos, restaurantes y una amplia experiencia en la organización de eventos como el que tendrán la semana que viene, con 1.500 invitados. Gregorio López también recalca el carácter puntero de su socio tecnológico en esta aventura. «Nosotros estamos prácticamente listos para darle al 'play' -agrega- ya que tan sólo hay que acometer el arreglo de techos y de suelos para extender todo el cableado que precisa la maquinaria». «Nosotros lo tenemos todo montado», subraya. Respecto a la creación de puestos de trabajo, Gregorio López estima que un salón con las características determinadas por la Junta, con una capacidad mínima para quinientas personas, requiere de al menos sesenta trabajadores.

El tercer postulante es Cirsa junto al Hotel Camino de Granada. Fuentes de esta compañía han referido que su apuesta en Granada es «sólida desde el punto de vista técnico y absolutamente ilusionante de cara al futuro». «Para la compañía -añaden- cualquier proyecto es relevante, aunque esta importancia es aún mayor cuando se trata de una oportunidad en España, donde Cirsa se creó hace ahora cuarenta años y donde en la actualidad cuenta con más de 4.000 empleados».

«Andalucía es una región con gran peso específico en el conjunto del negocio de Cirsa» y en la que siempre han creído, dicen. «Prueba de ello es que estamos presentes en todos los subsectores del juego, lo que representa contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de operaciones y garantizar la atención al cliente», apostillan desde Cirsa, que mantiene una plantilla de 700 puestos de trabajo en Andalucía. Según Cirsa, «para Granada, un gran casino sería el complemento perfecto a la rica oferta de ocio y turismo con la que ya cuenta la ciudad». Cirsa gestiona 151 casinos en diez países. En España, por ejemplo, el de Valencia y Marbella.

Los solicitantes de la licencia del casino de Granada han tenido que realizar un desembolso de 2,5 millones de euros.