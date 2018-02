Tres apuñalados durante una disputa en un taller de coches de Pinos Puente Uno de los implicados en la gresca sufrió un accidente de tráfico cuando huía con su turismo hacia el centro de salud para ser atendido de las heridas recibidas durante la disputa JOSÉ RAMÓN VILLALBA PINOS PUENTE Martes, 13 febrero 2018, 01:52

Tres vecinos de Pinos Puente fueron atendidos anoche en un centro sanitario después de recibir varias puñaladas en el costado y el antebrazo durante una riña registrada en un taller de coches del polígono industrial La Molaina, del citado municipio.

Los hechos se registraron pasadas las 20.30 horas. Dos hermanos acudieron a estas instalaciones y mantuvieron una fuerte riña con el propietario del taller, así como con otro de los trabajadores. En principio, según fuentes sanitarias, no se teme por la vida de ninguno de los tres heridos. Además del apuñalamiento, hubo una agresión con intercambio de golpes previa a las puñaladas. Uno de los implicados en la gresca, que también fue apuñalado y que reside en la barriada de Las Flores del municipio pinero, sufrió un accidente de tráfico cuando huía con su turismo hacia el centro de salud para ser atendido de las heridas recibidas durante la disputa. Los otros dos hermanos fueron evacuados al hospital del PTS de la capital granadina. De momento, no ha trascendido cuál ha sido el motivo de la riña. La Guardia Civil de Pinos Puente y la Policía Local de esta localidad se personaron en lugar de los hechos en pocos minutos, tras ser avisados por un particular de lo ocurrido. Tienen a los tres implicados en esta disputa identificados en espera de que se puedan esclarecer los hechos y efectuar las correspondientes detenciones si son necesarias. La Policía Nacional efectuó ayer un despliegue en el Hospital del PTS después de que acudieron numerosos allegados de los dos hermanos heridos.

Al cierre de esta edición, no había trascendido aún si el numeroso grupo de allegados de los dos heridos había generado algún enfrentamiento en el recinto hospitalario, donde había concentradas en torno a unas cuarenta personas.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de arrojar algo de luz sobre lo ocurrido