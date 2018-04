Trabajar para perder dinero en terreno 'panciverde' CHAPA Los agricultores hueteños se quejan del precio al que se les paga el kilo este año, a 50 céntimos, «que no sirve ni para cubrir gastos», dicen NOELIA JIMÉNEZ Jueves, 26 abril 2018, 20:24

huétor tájar. Los vecinos de Huétor Tájar son también conocidos como 'panciverdes', un gentilicio popular y cariñoso que en realidad tiene mucho sentido viniendo de una tierra con una vega rica y verde. Muy verde. Es la tierra del espárrago por derecho propio. Pero, como los propios agricultores de la zona reconocen, «ahora todo está sembrado de espárrago» y se ha creado una expectativa con respecto a este cultivo; pero el mercado es incapaz de absorber esa ingente producción. Agricultores como Juan Francisco Molina cree que la clave de la saturación que el mercado está viviendo actualmente está en «la abundancia».

«Aquí ha habido mucho espárrago siempre pero ahora también hay nuevos mercados», comenta este vecino, que, según cuenta, no se ha visto afectado porque no 'cojan' su producto en las cooperativas, pero sí en el precio al que se lo tasan. Y es que el kilo se está pagando actualmente a 50 céntimos. «Es una vergüenza, una ruina para muchos y un auténtico problema del que no sé cómo vamos a salir», afirma otro productor, que espera su turno a las puertas de una cooperativa. Este agricultor hueteño calcula que tiene pérdidas –entre pago de personal, seguros y otras obligaciones– de unos 200 euros al día. «Con 5 hectáreas y una inversión de 100.000 euros que he hecho en ellas, necesito 10 años para amortizarlas», comenta indignado y seriamente preocupado.

A juicio de agricultores como Francisco Gámiz, «el espárrago ha sido la gallina de los huevos de oro hasta que ha dejado de serlo». «Antes se producía 3 millones de kilos, ahora cinco, y las grandes plataformas comerciales, grandes almacenes y cadenas de supermercados no están vendiendo eso», aseguran otros vecinos dedicados al espárrago, que insisten en que se ha sobredimensionado el producto. Además, los pequeños agricultores no saben cómo reorientar un sector del que viven miles de familias. «Nunca hemos visto este precio. No sirve ni para cubrir gastos y no sabemos cómo mantener las tierras. No resulta rentable», reitera el joven Antonio Hidalgo ante el remolque donde lleva su cosecha. Otros jóvenes, los hermanos Francisco y José Antonio Soldado, también llegan a vender sus espárragos. «Nos los están cogiendo, pero a un precio… Estás todo el año esperando a que llegue la temporada y el resultado del trabajo, para que ahora te tengas que comer los espárragos», cuenta Francisco, con un manojo con dos kilos y medio de lustrosos espárragos. «Nos dan 50 céntimos por kilo; luego vas a cualquier supermercado y 250 gramos te cuestan 3 euros. ¿Y ahora los socios qué hacemos con los espárragos? Para tirarlos», dice molesto.